安芝儇領軍6大啦啦隊性感熱舞！除夕夜湧萬人朝聖：我等了一整晚
由文化總會舉辦的除夕特別節目《2024 WE ARE我們的除夕夜》在昨（9）日除夕夜熱鬧播出，不僅結合台灣老中青三代歌手，還請來足以代表台灣棒球文化的啦啦隊助陣，由南韓啦啦隊女神安芝儇領軍，集結台鋼雄鷹、富邦悍將、中信兄弟、統一獅、樂天桃猿、味全龍6大啦啦隊合體表演，讓上萬名在線觀看的網友直呼，「實在太香」、「等了一整晚！」
記者詹鎰睿／綜合報導
由台鋼雄鷹啦啦隊Wing Stars率先登場，並帶來球隊的主題曲〈氣蓋山河〉，在安芝儇的引領下，充滿韓式風格的應援動作整齊劃一，成功炒熱現場氣氛。緊接著是去年公認最洗腦的富邦悍將主題曲〈湛藍出擊〉，節奏輕快的音樂及步伐，搭配Fubon Angels賣力演出，把氣氛拉好拉滿。
再來是號稱有百萬爪迷支持的中信兄弟主題曲〈連霸黃朝〉，熟悉的電吉他聲一出現，瞬間掀起全場尖叫聲，感人肺腑的音樂和歌詞，讓不少現場觀眾開口哼唱，在Passion Sisters的帶動下，熱鬧不已。隨後，充滿台式風味的統一獅主題曲〈強勢來襲〉立刻渲染全場，歌詞可愛又洗腦，伴隨Uni-Girls的表現讓氣氛變得活力滿滿。
樂天桃猿的主題曲〈READY Go〉同樣不遑多讓，樂天女孩的現身再搭配氣勢磅礡的曲風，讓許多觀眾熱血沸騰，忍不住站起來前後擺動。最後是總冠軍隊伍味全龍的主題曲〈Dragons Tempo〉，直接把北流現場變成超級大舞廳，小龍女的熱情帶動，讓大家嗨到不行。
最後，6大啦啦隊聯合帶來韓團NewJeans夯曲〈Super Shy〉，只見舞台上超過50名啦啦隊女神共同熱舞，以及絢麗舞台燈光效果，讓場面變得相當震撼，聊天室也超過上萬名網友在線觀看，紛紛直呼，「我等了一整個晚上！」、「最香的一趴」、「來了！超香正片」、「根本世界賽的陣容」、「我愛文總，這舞台太用心了。」
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