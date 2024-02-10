Angelababy被封殺半年露臉了！曬美照宣告復出 138萬人按讚力挺
女星Angelababy（楊穎）去年9月去巴黎朝聖Lisa的瘋馬秀，涉及觀賞情色產業，遭到官方「軟封殺」，相隔近半年終於解禁，趁著龍年開春喜慶之日，她也終於發出睽違4月的第一篇文章「春節好呦〜」，宣告正式回歸，讓粉絲大為驚喜，紛紛響應「好想你，好久不見」，發文沒多久就有上百萬人按讚、分享。
記者江芷稜／綜合報導
Angelababy自去觀賞瘋馬秀事件引起爭議後，原本包括《奔跑吧》等2個電視節目遭到刪除，以往長期代言的酸奶品牌「安慕希」，也改成白鹿成為新任代言人，手上資源被分瓜，傳出她找前夫黃曉明等人幫忙，加上她去巴黎看瘋馬秀時，並未主動露臉，而是被偷拍到私下前往，所以成功解禁，月初微博禁言就已經解除。
不只Angelababy公開發文，曬出年節擺設照片，宣告正式回歸，她的工作室也開始營業，秀出Angelababy祝賀新年的美照，還有一段說吉祥話向大家拜年的影片，可以看出她氣色好，目前狀態不錯。由於月底2月28日是她的生日，粉絲很期待Angelababy下一步的動作，是否能將過去影視資源再度恢復。
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