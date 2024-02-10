力推X語音通話！馬斯克稱「不再使用電話號碼」 專家一聽秒搖頭
社群媒體平台X（前稱推特）老闆馬斯克（Elon Musk）去年9月宣布X將新增「視訊和語音通話」功能，不僅支援iOS、Android、Mac和PC還無需電話號碼，近日功能上線後馬斯克更表示，自己未來將不再使用電話號碼，只用X進行簡訊和語音／視訊通話，不過專家這個想法還不可行。
國際中心楊智傑／綜合報導
馬斯克在2022年10月砸重金收購推特（Twitter）以後，致力於將其打造為一個類似於中國微信這種擴及社群、支付、通訊等各領域的全方位「超級應用程式」，在改名稱為「X」後，馬斯克也宣布推動了新的音訊和視訊通話功能，他更是在9日發文宣布「幾個月後，我將不再使用電話號碼，只利用X來進行簡訊、語音或視訊通話」。
這項功能主打不需要電話號碼，就能夠在 iOS、Android、Mac和PC等平台上使用「X」的通話服務，用戶只要開啟相關設定就能接到其他人的通訊聯絡，然而目前該服務僅提供「X Premium」的訂閱者主動撥打電話，且通話內容和WhatsApp或FaceTime等服務不同的是通話並未進行保密。
美國科技媒體《Gizmodo》引述獨立應用程式研究員 Nima Owji 的說法指出，馬斯克想徹底告別電話號碼的說法仍不太可行，這是因為該平台本身就會以「驗證碼寄送簡訊」的方式讓用戶驗證身分，而社會上如銀行金融服務、政府緊急消息等都仰賴簡訊提供雙重認證和通知，因此他認為就算X提供了視訊與語音的通話功能，簡訊仍是與外界聯繫的重要成分。