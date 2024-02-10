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初二出遊、回娘家！國道地雷路段搶先看　國5恐塞車整天到深夜

▲高公局預估，國5雙向恐從上午6時壅塞至深夜，提醒民眾可改行駛台9線替代道路。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）
▲高公局預估，國5雙向恐從上午6時壅塞至深夜，提醒民眾可改行駛台9線替代道路。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.09.29）

記者許若茵／台北報導

明（11）日為大年初二，除了習俗上會「回娘家」，也有許多民眾把握好天氣出遊，高公局預估，國5雙向恐從上午6時壅塞至深夜，提醒民眾可改行駛台9線替代道路。

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截至今（10）日15時，國5南向雪隧通過量為4萬3742輛次，國5南向雪隧通過輛較109年春節同期減少2%。高公局預估，明國5南向南港系統至頭城路段，從上午6時到下午4時車多壅塞，國1北向圓山至大華系統路段從上午9時至下午1時車多壅塞，國1南向楊梅至新竹系統從上午6時至下午2時車多壅塞，以及國3南向土城至關西從上午7時到下午1時預計車多壅塞，建議南向用路人可多利用下午離峰時段出發。

另國1北向苗栗至湖口路段從下午3時到晚上10時、國3北向關西至大溪路段從下午4時至晚間8時，以及國5北向宜蘭至坪林路段預計從上午11時到深夜都有明顯車多壅塞的狀況，建議宜蘭至台北民眾可改行駛台9線替代道路。

中區部分國1南向彰化系統至埔鹽系統，從上午7時至中午12時、國3南向快官至霧峰系統以及國3南向草屯至名間路段，從上午8時至下午1時也都有車多壅塞狀況。

中區北向方面國1北向西螺至埔鹽系統下午3時至晚上9時、國1北向南屯至后里路段上午9時至下午1時、國3北向竹山至中興路段以及草屯至霧峰路段下午3時至晚間9時、國3北向龍井至大甲路段從上午10時到下午1時、國3北向苑裡至香山路段下午3時至晚上10時也會有車多壅塞的狀況。

南區南向國1南向大灣至路竹，從上午10時到下午1時、國10東向鼎金系統至燕巢系統從上午9時至下午1時、國1北向鼎金系統至高科路段以及大灣至台南系統路段上午9時至下午2時、國10西向仁武至左營路端從下午3時至晚上8時也都有車多壅塞的狀況。

高公局提醒，明日5至12時國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、國5石碇、坪林南向入口實施匝道封閉，明日13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城實施北向入口高乘載管制措施。

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