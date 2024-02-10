初二出遊、回娘家！國道地雷路段搶先看　國5恐塞車整天到深夜

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另國1北向苗栗至湖口路段從下午3時到晚上10時、國3北向關西至大溪路段從下午4時至晚間8時，以及國5北向宜蘭至坪林路段預計從上午11時到深夜都有明顯車多壅塞的狀況，建議宜蘭至台北民眾可改行駛台9線替代道路。
中區部分國1南向彰化系統至埔鹽系統，從上午7時至中午12時、國3南向快官至霧峰系統以及國3南向草屯至名間路段，從上午8時至下午1時也都有車多壅塞狀況。
中區北向方面國1北向西螺至埔鹽系統下午3時至晚上9時、國1北向南屯至后里路段上午9時至下午1時、國3北向竹山至中興路段以及草屯至霧峰路段下午3時至晚間9時、國3北向龍井至大甲路段從上午10時到下午1時、國3北向苑裡至香山路段下午3時至晚上10時也會有車多壅塞的狀況。
南區南向國1南向大灣至路竹，從上午10時到下午1時、國10東向鼎金系統至燕巢系統從上午9時至下午1時、國1北向鼎金系統至高科路段以及大灣至台南系統路段上午9時至下午2時、國10西向仁武至左營路端從下午3時至晚上8時也都有車多壅塞的狀況。
高公局提醒，明日5至12時國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、國5石碇、坪林南向入口實施匝道封閉，明日13時至18時國5蘇澳、羅東、宜蘭、頭城實施北向入口高乘載管制措施。
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