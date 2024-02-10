自由車／環安塔利亞賽超艱困賽段 台灣杜志濠完賽還助車隊奪冠
自由車環安塔利亞次日進入起伏賽段，主力成員需要通過途中坡段的篩選，最終以小集團衝刺一分勝負。果不其然，戈夫卡(Matevž Govekar)擅長的賽道上演拿手好戲；從近50個人的領先集團脫穎而出，斯洛維尼亞小將在除夕夜為車隊進帳新賽季第2勝！而台灣車手杜志濠則是隊友奪冠的幕後功臣。
記者廖聿偉/綜合報導
「很興奮能拿下這一勝！今天的爬坡設置在比賽中段，清楚這個賽段適合我的屬性，爭取冠軍成為車隊本日設定的目標。回顧起來，團隊的表現非常精彩，我們耐心跟進對手的進攻，最終我也在速度對決中全力以赴，非常開心能順利完成奪冠任務。」
在領先集團當中協助戈夫卡，贊巴尼尼(Edoardo Zambanini)和皮克林(Finlay Pickering)兩位隊友功不可沒；不僅獲得帶隊總監的肯定，以爬坡見長的兩人，將會在隔天的皇后站扮演主角，帶領車隊攻上塔赫塔利山的山頂終點，朝向總成績前3的目標邁進。
台灣車手杜志濠本場也順利完賽，他表示，「今天我負責在集團前面盯場，在比賽前段協助車隊瓦解有威脅性的突圍；準備進入主要爬坡前，也有幫隊友們補一次水，後面就是一路狂爬的狀態；由於2千多公尺的爬升都集中在途中4、50公里，還穿插10%以上的陡坡，確實不是容易的一站。」
杜志濠說，「這兩天比下來，身體的感受和恢復情況都是好的，數據也是歷年以來最好，但我對自己還有更高的要求。或許抱持著這樣的心態也是好的，因為只有要求自己，才能為車隊帶來更多貢獻。長遠來看，還是會希望自己在公路項目有比較重大的突破。」