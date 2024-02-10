MLB／Corey Kluber宣佈引退！生涯累積116勝　還曾投出無安打比賽

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Corey Kluber高中就曾參與大聯盟選秀，但因手肘壓迫性骨折需要開刀，他無法順利入選，大學也是進入NCAA一級名校史丹森大學就讀，但因為他的評價不高，最後是2007年選秀會上，教士以第四輪第10順位，全體134順位把他挑走。
Corey Kluber即將轉換角色
Corey Kluber 今天在個人社群網站中發表聲明：「即便我離開投手丘，但對棒球的熱情依然不變，我熱切期待著尋找機會，以不同的身份繼續為這項運動做出貢獻，對於那些將成為我棒球生涯下一篇章一部分的人，我期待著將我所學到的傳授給下一代的大聯盟球員。」
不過回憶Corey Kluber的生涯，他在2013年，開始成為印地安人固定先發輪值一員，他單季11勝5敗，已經慢慢有大投手的樣子，隔年投出生涯最佳18勝9敗成績，投出235局，先發34場，表現優異。拿到生涯第一次賽揚獎。
傷痛影響表現、巔峰太短
接下來他幾乎年年都有賽揚等級表現，2016、2017年連續2季18勝，2018年單季20勝，更讓他第二度拿到賽揚獎，不過他也在2019年轉戰遊騎兵後被強襲球打傷，2020年球季，他的肩傷讓他無法好好痊癒，2021年他雖然轉戰洋基投出無安打比賽，卻又因為右肩旋轉肌拉傷進入傷兵名單。
Corey Kluber之後前往光芒、紅襪隊發展，但都並不順遂，去年只有3勝6敗的成績，很難說服球迷，因此選擇引退，不過Corey Kluber應該是很多球迷心中的一代強投代表。
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