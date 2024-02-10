過年禁忌懶人包！春節觸犯8大NG行為「財運跑光光」　小心衰整年

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Social Lab社群實驗室公布過年禁忌TOP 8，發現民眾普遍認為在過年期間應該避免「生氣起爭執」，否則容易使氣氛變得尷尬，給他人留下不好的印象，進而影響未來一年的整體運勢。有網友就發文提醒「除夕不可以罵人，小心破財一整年」、「過年就是要喜氣洋洋，說好話做好事不要吵架」。
紅包金額需避開「4」和單數
而在準備「紅包」時也有需要注意的禁忌，例如紅包金額要避開數字4和單數，因為4有「死」的諧音，單數禮金則通常應用在喪事上，兩者皆有不吉利的象徵。除此之外，紅包袋也不能封口，以免阻擋財運流通；鈔票不要對摺，否則財運會不順；要選擇新鈔和新的紅包袋，代表新年新氣象等。
即有網友分享「紅包安全守則」，提到「紅包要雙數結尾代表好事成雙，4諧音『死』不吉利，8雖然有『發』的意思，但偶爾會被解讀為離『別』，要慎用」、「紅包袋不要封口，可以多使用紅色的百元鈔，又厚又喜氣」，實用資訊引起網友熱烈共鳴。
此外，大年初一非常忌諱「晝寢」，也就是在白天時睡覺，無論是早晨賴床還是午睡，都可能會把好運睡光，讓來年變得懶散、影響事業運。不過，儘管要避免晚起，但也不能催促他人起床，因為這可能會導致對方整年都被催促。
其他禁忌包括「洗衣服」會洗去財運、「倒垃圾」會掃掉好運氣、「早上洗頭洗澡」會洗去財運、「吃稀飯」代表來年清淡貧苦、比起「出遠門」較宜在家迎神。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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