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擁槍廢槍角力！川普支持擁槍權　承諾當選後「取消拜登槍械管制」

▲川普在一場由全國步槍協會主辦的活動上承諾，重返白宮將取消拜登所實施對槍械管制的規定。（圖／美聯社／達志影像）
▲川普在一場由全國步槍協會主辦的活動上承諾，重返白宮將取消拜登所實施對槍械管制的規定。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國2024總統大選可能重演「川普對上拜登」的戲碼，雙方針對經濟、科技、移民等多項議題意見分歧，日前川普在賓州出席一場由全國步槍協會（NRA）舉辦的活動時表示，若今年11月他再度當選美國總統、重返白宮，將取消拜登所頒布的槍械管制措施，並向台下數千名人士承諾，「不會有人能動你的槍枝」。

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前總統川普（Donald Trump）9日在賓州哈里斯堡（Harrisburg）一場由全國步槍協會（National Rife Association，NRA）主辦的活動上強調他對擁槍權利的支持，而這被認為是共和黨選民最關切的事項之一，「拜登對槍械擁有者和製造商的每次攻擊，都將在我重返白宮的第一週，也許甚至是第一天結束。」

川普承諾，他重返白宮後將廢除拜登政府制定的槍械規定，包含對於手槍撐臂器在內等槍械配件的限制銷售等等。

《路透社》指出，川普認為保守派擁槍人士對於他是否能當選總統來說至關重要，因此積極地對他們示好，而這場活動後川普準備朝提名選戰最後對手、前聯合國大使海利（Nikki Haley）曾擔任過州長的南卡羅萊納州進行宣傳，該州將於本月27日進行共和黨內初選投票，這次選戰也被認為是海利能夠打敗川普的最後機會。

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