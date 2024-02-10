龍年走春首選高雄　市區遊程大公開　美食美景全滿足

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想用最划算且輕鬆的方式暢玩以上景點，觀光局長高閔琳表示，不管來高雄一日遊、二日遊，使用結合高雄交通運具MeN Go48小時及21項熱門景點優惠及活動體驗的「高雄好玩卡」是旅遊高雄、暢玩高雄不二之選；QR code電子票990元、實體卡1090元，套票內含輕軌、捷運票券、市區公車以及場館門票等，還能憑卡享有眾多商家優惠。
觀光局進一步指出，民眾在開心賞鴨後，也可以順遊壽山動物園一睹動物們可愛爆棚的模樣。農曆春節期間壽山動物園也推出「龍 time LONG see」系列活動，每日上午10點30分進行「咚咚隆咚鏘大遊行」，同時還有最受小朋友歡迎的鴨鴨木框畫親子DIY（上、下午各限量200份）及街頭藝人表演等活動。壽山動物園提醒，園區春節期間正常開放，每日8時至18時，由市府警察局實施南向單行管制，往動物園車輛請由興隆路上山。另因壽山動物園停車空間有限，呼籲民眾搭乘大眾運輸前往，以利節省等候停車空位的時間。
至於來到高雄特別想要品嚐特色美食、大快朵頤、採購土產伴手禮的遊客，觀光局建議，除了米其林、必比登指南之外，建議參考經發局日前特別整理4處市民朋友首選的辦年貨市場，以及市場內好吃好買的攤位。產品齊全、品質優良與許多特色攤位的「武廟市場」、榮獲市府金市獎及經濟部優良市集五星的「龍華市場」、歷史悠久高貴不貴的「國民市場」以及攤位整齊、走道寬敞與聞名小吃美食的「岡山文賢市場」。市府也準備限量的開運小紅包提供市場自治會發放。（市場詳細資訊可上高雄市政府經濟發展局官網查詢）更多旅遊資訊，請至「高雄旅遊網」官網、臉書及IG查詢。