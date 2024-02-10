鄭仲茵嘴咬毛筆放不進去！胡瓜慘變黑臉大崩潰：妳不要再動了
由綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》本周來到雲林斗六，帶著藝人們來到「紅螞蟻生態世界」走春，一同玩遊戲挑戰「神來一筆」，挑戰者需矇眼並咬住毛筆並將其放入隊友嘴巴咬著的容器中。結果鄭仲茵完全放不進去，把胡瓜塗到滿臉都是，崩潰直呼：「妳可以不要動嗎？」
記者詹鎰睿／綜合報導
為了因應農曆春節，胡瓜這次介紹一位能夠倒著寫書法的大師葛建浤，用神奇的毛筆寫法，讓全場驚嘆連連。製作單位順勢設計了「神來一筆」遊戲，挑戰者需矇眼並咬住毛筆並將其放入隊友嘴巴咬著的容器中。阿翔和籃藍首先示範，只見籃籃咬著毛筆將阿翔的臉畫得亂七八糟，阿翔頻頻哀嚎讓全場爆笑。
沒想到大膽的鄭仲茵跳出來邀請胡瓜一起來挑戰，還問胡瓜說：「哥！書法界的國寶都挑戰了，是不是去該換我們兩個電視圈的國寶挑戰一下？」此話一出，眾人紛紛開始起哄，胡瓜只好硬著頭皮參加挑戰，沒想到過程中，鄭仲茵與胡瓜完全沒有默契，矇著眼的鄭仲茵幾乎要將胡瓜整臉完全塗黑了，還是無法把毛筆放入胡瓜口含的容器。
見此情形，胡瓜是好氣又好笑，胡瓜臉全黑崩潰喊：「妳可以不要動嗎？」抓著她大喊只要穩穩地往前，動來動去怎麼完成遊戲，兩人荒謬的遊戲過程，逗得大家哈哈大笑。
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