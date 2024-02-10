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大年初二禁忌！不能洗衣服、回娘家注意1事　把握吉時旺運一整年

▲初二要避免洗衣服、回娘家回門禮數量忌單數，且初二為甩霉運的大好時機，能利用簡單的紅紙開運法為自己旺運。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲初二要避免洗衣服、回娘家回門禮數量忌單數，且初二為甩霉運的大好時機，能利用簡單的紅紙開運法為自己旺運。（示意圖／翻攝自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

明（11）日迎接大年初二，是習俗中出嫁女兒回娘家的日子，也是新年的第二天，在這天，除了出嫁女兒回娘家之外，命理專家艾菲爾老師，也提醒初二要避免洗衣服、回娘家回門禮數量忌單數，且初二為甩霉運的大好時機，能利用簡單的紅紙開運法為自己旺運，簡單的儀式有助於改變不順的局面，為你帶來好運。

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🟡大年初二的禁忌

1、大年初二最好避免洗衣服，傳統上認為水神在這兩天生日，因此最好不要讓衣物沾水，以避免冒犯水神。

2、大年初二的白天最好避免午睡，因為傳統上認為午睡會讓一整年都變得懶惰。 此外，在大年初二這一天，會有許多親朋好友到家中拜年，若因午睡而來不及招待客人，可能會被視為失禮。

3、在大年初二這一天，女兒回娘家，回門禮的數量很重要。 傳統上認為，回門禮不可以是單數，因為單數象徵不吉利，而雙數則表示好事成雙，具有吉祥之意。 因此，準備回門禮時，務必準備成雙的禮物，以示吉祥。

🟡初二開運秘訣

艾菲爾老師建議在大年初二這一天，若是過往感覺到諸事不順，可在下面的吉時中擇一個時段，把發生的不順之事，精簡的寫在一張紅紙中（紅紙材質不 限，書寫的筆顏色不限），在紅紙的背面寫上「霉運遠離，好運速來」。 寫完之後再把紙揉成一團，並默念三次「霉運遠離，好運速來」，再把紙撕碎丟置垃圾桶即可。 代表你把壞運氣都丟掉，等著迎接好運。 這個簡單的儀式有助於改變不順的局面，為你帶來好運。

📌2/11初二吉時

寅時03:00至04:59
卯時05:00至06:59
巳時09:00至10:59
午時11:00至12:59
未時13:00至14:59
申時15:00至16:59
酉時17:00至18:59

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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