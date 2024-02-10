大年初二禁忌！不能洗衣服、回娘家注意1事　把握吉時旺運一整年

我是廣告 請繼續往下閱讀
1、大年初二最好避免洗衣服，傳統上認為水神在這兩天生日，因此最好不要讓衣物沾水，以避免冒犯水神。
2、大年初二的白天最好避免午睡，因為傳統上認為午睡會讓一整年都變得懶惰。 此外，在大年初二這一天，會有許多親朋好友到家中拜年，若因午睡而來不及招待客人，可能會被視為失禮。
3、在大年初二這一天，女兒回娘家，回門禮的數量很重要。 傳統上認為，回門禮不可以是單數，因為單數象徵不吉利，而雙數則表示好事成雙，具有吉祥之意。 因此，準備回門禮時，務必準備成雙的禮物，以示吉祥。
🟡初二開運秘訣
艾菲爾老師建議在大年初二這一天，若是過往感覺到諸事不順，可在下面的吉時中擇一個時段，把發生的不順之事，精簡的寫在一張紅紙中（紅紙材質不 限，書寫的筆顏色不限），在紅紙的背面寫上「霉運遠離，好運速來」。 寫完之後再把紙揉成一團，並默念三次「霉運遠離，好運速來」，再把紙撕碎丟置垃圾桶即可。 代表你把壞運氣都丟掉，等著迎接好運。 這個簡單的儀式有助於改變不順的局面，為你帶來好運。
📌2/11初二吉時
寅時03:00至04:59
卯時05:00至06:59
巳時09:00至10:59
午時11:00至12:59
未時13:00至14:59
申時15:00至16:59
酉時17:00至18:59
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。