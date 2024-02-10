LE SSERAFIM登《紅白》組曲連發！超狂運鏡被讚爆：比MAMA還強
韓國大物女團LE SSERAFIM日前特別來到台灣錄製《2024超級巨星紅白藝能大賞》，節目也在昨（9）日除夕夜正式播出，歌迷們紛紛守在電視機前，就是為了一睹偶像風采，歷經4個小時的等候，幸好一切都很值得。除了LE SSERAFIM誠意十足的精采演出，製作單位的運鏡也獲得網友們大讚，直呼：「比MAMA還強！」
記者詹鎰睿／綜合報導
LE SSERAFIM先是和紅白主持群們互動玩起小遊戲，不僅幫忙完成黃偉晉與偶像共舞的夢想，還可以用流利的中文一一說出吉祥話。在舞台上，5人還品嘗了台灣最道地的美食小吃，包含地瓜球、小籠包、鹹酥雞、珍珠奶茶、鳳梨酥，讓她們讚不絕口。
雖然LE SSERAFIM的表演被安排在壓軸，歌迷們必須強忍著睡意才能看見，所幸一切非常值得。LE SSERAFIM誠意滿滿組曲連發，〈Perfect Night〉、〈UNFORGIVEN〉、〈Eve, Psyche & the Bluebeard's wife〉一連串的表演讓台下尖叫聲不斷，也為今年紅白劃下完美句點。
值得一提的是，《紅白》的節目團隊超級厲害，一鏡到底完美呈現LE SSERAFIM的表演，包含每位成員的表情、各種舞蹈編排以及動作細節通通拍了出來，幾乎沒有失誤大受好評。影片上架YouTube後，眾人紛紛大讚，「這場運鏡真的比韓國三大台年末強」、「運鏡優秀到不知道該說什麼，感覺有提前好好準備，超讚」、「沒想到咱們台視的鏡位比MAMA強」。
更有網友分析指出，「攝影師應該是對整首歌非常了解，知道哪個段落誰是主唱就給她特寫，如果是全體合唱就給全景或是中間C位的人特寫，鏡位的移動不只有一般民眾模仿的前後移動，也增加了左右移動的變化。」並給予高度評價。
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