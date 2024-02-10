春節照常開園！北市動物園初一擠滿人　贈「限量山椒魚開運紅包」

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園長諶亦聰說，一路走來與許多國內外學術、產業、非政府組織與民間保育機構等團體相輔相成。今年為慶祝110周年園慶，動物園循六大主軸進行規劃，從2月起邀請國內外相關機構團體政府單位等共襄盛舉參與園慶活動，將搭配節慶活動推動生態保育、循動物福祉概念發展生命教育、透過跨域合作拓展同溫層、從產業鏈結共同行銷保育、示範綠能園區邁向2050淨零排放，以及深化國際交流合作，陸續邀請市府文化局、觀傳局、民政局、動保處、產發局、大地處、公園處等局處共同合作，並引進旅館、餐飲、文創等社會資源，建構出豐富蓬勃的台北動物園110園慶與台北建城140年同慶。
北市動物園在110年園慶暖身首推大紅包，是今年在教育中心新推出的翻轉物種瀕危趨勢系列特展「走進高山島嶼-探索山椒魚特展」，紅包上的「山椒魚」設計即是俗稱的「土龍」，透過特展為大眾揭開臺灣高山神秘物種山椒魚的神秘面紗。
緊接著2月17日「世界穿山甲日」，將以全球極度瀕危物種「穿山甲」保育為題，舉辦「世界穿山甲日」活動，當天讓照顧穿山甲的保育員、獸醫及專家群與民眾可以進行近距離對話，深入瞭解台灣穿山甲保育的現況與努力。此外，也邀請國際自然保育聯盟IUCN穿山甲保育專家群一起共襄盛舉，並將台北動物園旅外的穿山甲在國外動物園的近況與大眾分享。