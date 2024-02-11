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學姐黃瀞瑩與「凍蒜」雙向奔赴　龍年將愛貓改造變「龍貓」

▲學姐黃瀞瑩與愛貓凍蒜。（圖／記者邱新博攝，2024.02.10）
▲學姐黃瀞瑩與愛貓凍蒜。（圖／記者邱新博攝，2024.02.10）

記者邱新博／台北報導

2024的農曆新年適逢龍年，民眾黨台北市議員黃瀞瑩也特別將愛貓「凍蒜」打扮成「龍貓」迎新年。她也跟NOWnews記者分享，她領養的凍蒜的過程，過程可以說是雙向奔赴，凍蒜在見到黃馬上就選擇主人；黃瀞瑩也分享凍蒜暖心的一面，直言是一隻天使貓，言談中盡是寵愛。

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凍蒜是一隻7個月大的橘貓，最近剛結扎完。在採訪當天，黃瀞瑩也特別將凍蒜戴上新年頭套打扮成「龍貓」據觀察，凍蒜是一隻非常有活力的貓，喜歡追著逗貓棒活動亂跳，或是坐到桌子上，甚至還不小心用桌機撥電話，還撥出成功，讓現場非常歡樂，是一隻非常親人可愛的貓咪。

▲凍蒜與「財神廟」。（圖／記者邱新博攝，2024.02.10）
▲凍蒜與「財神廟」。（圖／記者邱新博攝，2024.02.10）
黃瀞瑩說，凍蒜是在劍潭一間有在做中途之家的冰店中領養。談到領養的初衷，黃瀞瑩說，自己本身就有想要養貓的想法，所以在選舉完後覺得比較有空了，就去該店面看貓。黃瀞瑩說，她本來在看照片時，因為本身喜歡橘貓，就也是鎖定凍蒜，在到了店裡後，在眾多要找主人的小貓中，凍蒜也是第一個過來蹭她、接近她的貓，也讓她原本擔心凍蒜不想理她的心中大石都放了下來。


談到變成鏟屎官，黃瀞瑩說，本來擔心自己有鼻子過敏，養了貓之後因為貓毛掉落會變得更嚴重，但還好都沒有發作，但她也苦笑，「他的食量真的是有點驚人」，尤其結扎之後吃的更多，每天更是在早上7點半就會當鬧鐘叫黃瀞瑩起床餵飯，而且晚餐不吃肉泥罐頭，也會發脾氣；至於貓咪最常出現的拆家，黃瀞瑩抱著凍蒜笑說，雖然會但比想像中更好，也會給他貓抓板玩，但只要是貓草娃娃到凍蒜的嘴巴，通常活不過三天。

黃瀞瑩也分享凍蒜天使貓的一面，黃瀞瑩說，只要工作回到家都會被凍蒜療癒到，只要聽到黃抵達家門，凍蒜就會跑到門口迎接；甚至在總統大選開完票的當天，凍蒜還特意去坐到他的腿上，摸著黃的手，讓她開玩笑說是不是在安慰自己。而凍蒜也是一隻多話的貓，很會跟人對話，「你講一句就會回一句，雖然聽不懂在講什麼，但還是會回應」，晚上睡覺也會跑到床上和她一起睡，非常親人。

▲黃瀞瑩將凍蒜打扮成「龍貓」。（圖／記者邱新博攝，2024.02.10）
▲黃瀞瑩將凍蒜打扮成「龍貓」。（圖／記者邱新博攝，2024.02.10）
黃瀞瑩也說，凍蒜是一隻喜歡到處亂跑的貓，中途之家也說凍蒜滿適合到處適應不同的環境，所以黃瀞瑩也會帶著凍蒜到辦公室上班，大便也都大的很順；反而有分離焦慮的是自己，前幾周比較冷的時候，就會心擔心會不會冷、開暖氣給凍蒜吹；看到凍蒜可能比較憂鬱，也會擔心自己是不是哪裡服侍不周。

她也說，之前幫凍蒜剪指甲的時候，發現凍蒜的指甲有一隻掉了下來，讓她很緊張的跑去給醫生看，結果醫生說沒有凍蒜很健康，讓黃瀞瑩不信的說「有阿右手第四隻的指甲掉了」，結果發現其實只是凍蒜在換牙，虛驚一場。

至於未來還有沒有再養貓的計畫？黃瀞瑩說，要等凍蒜長大一點再決定。

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