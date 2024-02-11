學姐黃瀞瑩與「凍蒜」雙向奔赴　龍年將愛貓改造變「龍貓」

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黃瀞瑩說，凍蒜是在劍潭一間有在做中途之家的冰店中領養。談到領養的初衷，黃瀞瑩說，自己本身就有想要養貓的想法，所以在選舉完後覺得比較有空了，就去該店面看貓。黃瀞瑩說，她本來在看照片時，因為本身喜歡橘貓，就也是鎖定凍蒜，在到了店裡後，在眾多要找主人的小貓中，凍蒜也是第一個過來蹭她、接近她的貓，也讓她原本擔心凍蒜不想理她的心中大石都放了下來。
談到變成鏟屎官，黃瀞瑩說，本來擔心自己有鼻子過敏，養了貓之後因為貓毛掉落會變得更嚴重，但還好都沒有發作，但她也苦笑，「他的食量真的是有點驚人」，尤其結扎之後吃的更多，每天更是在早上7點半就會當鬧鐘叫黃瀞瑩起床餵飯，而且晚餐不吃肉泥罐頭，也會發脾氣；至於貓咪最常出現的拆家，黃瀞瑩抱著凍蒜笑說，雖然會但比想像中更好，也會給他貓抓板玩，但只要是貓草娃娃到凍蒜的嘴巴，通常活不過三天。
黃瀞瑩也分享凍蒜天使貓的一面，黃瀞瑩說，只要工作回到家都會被凍蒜療癒到，只要聽到黃抵達家門，凍蒜就會跑到門口迎接；甚至在總統大選開完票的當天，凍蒜還特意去坐到他的腿上，摸著黃的手，讓她開玩笑說是不是在安慰自己。而凍蒜也是一隻多話的貓，很會跟人對話，「你講一句就會回一句，雖然聽不懂在講什麼，但還是會回應」，晚上睡覺也會跑到床上和她一起睡，非常親人。
黃瀞瑩也說，凍蒜是一隻喜歡到處亂跑的貓，中途之家也說凍蒜滿適合到處適應不同的環境，所以黃瀞瑩也會帶著凍蒜到辦公室上班，大便也都大的很順；反而有分離焦慮的是自己，前幾周比較冷的時候，就會心擔心會不會冷、開暖氣給凍蒜吹；看到凍蒜可能比較憂鬱，也會擔心自己是不是哪裡服侍不周。
她也說，之前幫凍蒜剪指甲的時候，發現凍蒜的指甲有一隻掉了下來，讓她很緊張的跑去給醫生看，結果醫生說沒有凍蒜很健康，讓黃瀞瑩不信的說「有阿右手第四隻的指甲掉了」，結果發現其實只是凍蒜在換牙，虛驚一場。
至於未來還有沒有再養貓的計畫？黃瀞瑩說，要等凍蒜長大一點再決定。