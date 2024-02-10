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大樂透2/10開出頭獎！2位幸運兒「爽領3.57億」　獎落台中、新北

▲今（10）日113000015期大樂透頭獎出爐！總金額3.57億元共2注，每注各得1.78億元。（圖／記者林調遜攝）
▲今（10）日113000015期大樂透頭獎出爐！總金額3.57億元共2注，每注各得1.78億元。（圖／記者林調遜攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

今（10）日113000015期大樂透頭獎出爐！總金額3.57億元共2注，每注各得1.78億元，分別在「臺中市太平區永成里永成北路191號1樓，財富自由彩券行」、「新北市中和區景平路479號，將帥彩券行」開出。

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本期開出大紅包獎項的投注站共29家，其中，高雄市梓官區的「港七街彩券行｣以及宜蘭縣宜蘭市的「勁好運商號｣都各開出2注，每張都是獨得百萬獎金。此外，臺南市東區的「宗毅彩券行」於今年春節加碼第二天，2月7日日即開出一注百萬大紅包，今晚再度開出，也是獨得百萬獎金。
 
累計至今晚（10日）為止，360組100萬的春節大紅包獎項已送出115組，還有245組百萬獎金待送出，明天大年初二大樂透頭獎保證一億元，並且會繼續加開9個春節大紅包獎號，民眾只要對中其中任6個，就能將百萬獎項帶回家，買一張彩券有機會同時對中億元頭獎和百萬獎項，想中獎的民眾別忘了買張彩券試試手氣。

📍2／10大樂透中獎號碼

由小到大依序為05、06、11、13、28、34，特別號是04

📍大樂透春節加碼「360組100萬元」

完整獎號：07、13、16、20、25、29、31、35、48

詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。 

台灣彩券春節加碼已經開跑了，大樂透從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大红包」獎項。

若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大红包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。

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