大樂透2/10開出頭獎！2位幸運兒「爽領3.57億」　獎落台中、新北

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累計至今晚（10日）為止，360組100萬的春節大紅包獎項已送出115組，還有245組百萬獎金待送出，明天大年初二大樂透頭獎保證一億元，並且會繼續加開9個春節大紅包獎號，民眾只要對中其中任6個，就能將百萬獎項帶回家，買一張彩券有機會同時對中億元頭獎和百萬獎項，想中獎的民眾別忘了買張彩券試試手氣。
📍2／10大樂透中獎號碼
由小到大依序為05、06、11、13、28、34，特別號是04。
📍大樂透春節加碼「360組100萬元」
完整獎號：07、13、16、20、25、29、31、35、48
詳細派彩公告仍需以台彩官網公佈為主。
台灣彩券春節加碼已經開跑了，大樂透從2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天每天都有機會抱走億元頭獎，6日至10日期間再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的「春節大紅包」獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得「春節大红包」獎項。
若6日至10日360組「春節大紅包」未全數送出，之後每期仍將會加開春節大红包獎號，直到360組100萬元獎金全部送出、或是24日活動結束為止。
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