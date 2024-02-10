龍年開春首日 陳其邁海線廟宇祈福 私心推高雄最美海岸
龍年開春首（10）日，高雄市長陳其邁把握新年新氣象，開啟海線廟宇參香祈福，並分送喜氣滿盈的新春小紅包，向市民朋友恭賀新禧。他私心推薦從茄萣、永安、彌陀到梓官這段高雄最漂亮的海岸線，可觀光、大啖海鮮又可滿載而歸。歡迎市民朋友遠離喧囂，享受清淨。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁今天上午到茄萣萬福宮參香，並發放年節小紅包，陳其邁今天的行程以海線為主，陳其邁指出，茄萣、永安、彌陀是高雄市最美麗的海岸線，和台南緊鄰，春節到市區和各大景點，人潮非常多，想獨自清靜一下，他會推薦走黃金海岸。
陳其邁表示，新春首站來到茄萣白沙崙萬福宮，祈求五府千歲眾神尊保佑國泰民安、風調雨順，並發送小紅包跟民眾拜賀新歲，他貼心提醒一元紅包可當錢母帶來幸運，刮刮樂時記得帶上，祝福大家新春開運、生意興隆賺大錢，龍年行大運。
隨後，陳其邁也到湖內慈濟宮及永安永安宮參拜，祈求市運昌隆、市民闔家平安，廟埕等候領取開運小紅包及與市長合照的人潮滿滿，個個手拿紅包、笑顏展露，新年恭喜的話語聲不絕於耳，現場氣氛熱鬧喧騰，節慶喜悅氣息感染群眾。
下午來到彌陀清和宮及梓官中崙城隍廟，祈求天上聖母媽祖娘娘及城隍爺庇佑這一年四時無災、八節有慶、市政昌隆、市民身體健康、順利平安，並在冬陽和煦的午後，親自分送外型圓滿繽紛、象徵龍圖大展的龍年開運小紅包，將新年好運氣親手傳遞，祝福市民朋友福龍迎祥，新的一年龍來運轉。