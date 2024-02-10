女星賈玲暴瘦50公斤！神隱1年「半個人沒了」 美女模樣認不出
41歲中國大陸女星賈玲是一位知名相聲演員，因胖胖的棉花糖體型很有觀眾緣，近期她為了自導自演的電影《熱辣滾燙》拳擊手一角，先增重到210斤（約105公斤），再於1年內暴瘦100斤（約50公斤），約莫瘦掉一半的體重，前後對比的照片擺在一起非常驚人，賈玲也在暴瘦之後發聲：「一切都來得及，記得愛自己。」
記者羅凌筠／綜合報導
因為笑口常開的形象太過鮮明，賈玲透過增重洗掉自己討喜的形象，去表現這個角色邊緣人的性格，營造一種跟社會脫節的感覺，過程相當不容易，暴肥20公斤的她說：「增肥挺痛苦的，雖然可以隨便吃、隨便喝，但心理壓力很大，因為血糖不夠穩定，所以情緒總是波動。」
賈玲在電影裡最後是打100公斤級的拳擊比賽，練出一身肌肉，1年內更積極瘦身50公斤，在殺青那天晚上終於放鬆，「我一個人坐在床邊，吃了5包巧克力，一共30塊……現在回想起來感覺自己特別帥，像一個疲憊的勇士拿著自己的戰利品。」
其實，賈玲畢業於中央戲劇學院，年輕時也是48公斤的漂亮美女，但是瘦瘦的時候事業不見起色，反而胖了之後多份喜感，和宋仲基、言承旭在綜藝節目組CP，逗得觀眾捧腹大笑，人氣越來越高。
賈玲除了是綜藝節目的效果保證，在影壇也締造許多驚人紀錄，賈玲執導的穿越親情電影《你好，李煥英》全球票房8.21億美元（約260億元台幣），晉升全球票房最高女導演。
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