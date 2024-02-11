大年初二回娘家！洪總3/31率台鋼雄鷹挑戰樂天桃猿 也是隊史首戰
大年初二回娘家！洪總也回老東家出賽，中職35年賽事將於3月30日在台北大巨蛋點燃戰火，味全龍隊將出戰樂天桃猿，重溫去年台灣大賽戲碼，龍隊是去年冠軍，3月31日將再戰中信兄弟，而31日還有另一場比賽更令人期待，就是台鋼雄鷹隊史首戰，將由「洪總」洪一中率領新軍出戰老東家樂天桃猿，王柏融、郭永維、藍寅倫、王溢正等球員，也都將重返桃園，同時，這也是樂天主場本季首戰。
記者吳政紘/綜合報導
樂天桃猿去年不但一口氣釋出郭嚴文、陳禹勳、郭永維等球員，也代表球隊戰力重建，台鋼雄鷹立即跟郭永維接觸，他在新球季可能會以二壘為主。
洪總如何用兵，心中已經有藍圖，三壘交給杜家明，一壘由「大物」魔鷹鎮守，游擊手曾子祐，外野手部分王柏融、陳文杰、葉保弟都可勝任。藍寅倫打擊實力不錯，可能會是打指定打擊。
3月31日將會是令人期待的比賽，「台鋼大王」王柏融即將亮相，他的應援曲「夢花火」也將在桃園球場重現，猿迷心中應該會百感交集，洪總也將回到這個過去他三連霸的球場，雖然在富邦悍將只有短短2年跟1年顧問的時間。
但洪總對猿隊球迷來說，總是有了一點情感，要洪總在桃園球場率領新軍打老東家，若是贏球，或許也是一種「報恩」，感謝劉保佑董事長當初給他機會，率領家鄉球隊出征，這次，洪總回家，也是回娘家。
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