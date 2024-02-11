限5天！7-11咖啡、霜淇淋買一送一　全家「湯麵、纖纖粉」買1送1

初二喝到初五！7-11咖啡、霜淇淋買1送1　全家拿鐵26元「可寄杯」

▲初二回娘家塞車靠咖啡提神，一路喝到初五開工，7-11有特大杯美式、霜淇淋買1送1、厚乳拿鐵買2送2；全家特濃美式、特濃拿鐵也都買一送一。（圖／業者提供）
▲初二回娘家塞車靠咖啡提神，一路喝到初五開工，7-11有特大杯美式、霜淇淋買1送1、厚乳拿鐵買2送2；全家特濃美式、特濃拿鐵也都買一送一。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

大年初二習俗是回娘家，對不少人來說，今（11）天又是塞車之旅，提神咖啡不可少。7-11門市祭出特大杯美式買1送1、特大杯拿鐵買2送1，還有霜淇淋買1送1，線上寄杯則有厚乳拿鐵買2送2。全家門市特濃美式、特濃拿鐵都買一送一；此外，大杯拿鐵線上寄杯平均31元，若是自備環保杯扣5元，單杯最低26元開喝，《NOWnews》整理超商咖啡、星巴克優惠，每杯原價、平均特價多少、折扣幅度一文看懂。

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🟡7-ELEVEN

📍門市｜2月10日至2月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）

◾特大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價70元、特價47元）

◾特大杯四季春青茶／英式紅茶任選買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲7-11門市至2月13日前，特大杯美式買1送1、特大杯四季春青茶、特大杯英式紅茶都是買1送1。（圖／業者提供）
▲7-11門市至2月13日前，特大杯美式買1送1、特大杯四季春青茶、特大杯英式紅茶都是買1送1。（圖／業者提供）
📍APP｜2月8日至2月14日
◾厚乳拿鐵買2送2 ，5折（原價65元、特價33元）

◾香鑽水果茶買2送2 ，5折（原價70元、特價35元）

◾大杯美式26杯688元，5.9折（原價45元、特價27元）

◾大杯拿鐵18杯688元，6.9折（原價55元、特價39元）

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶16杯688元，7.2折（原價60元、特價43元）

◾經典純奶茶／純奶青任選20杯688元，6.9折（原價50元、特價35元）

◾大杯精品美式／拿鐵任選10杯688元，6.3折（原價110元、特價69元）

▲APP「行動隨時取」每日限量指定飲品買2送2，凌晨0時補貨重新上架。（圖／業者提供）
▲APP「行動隨時取」每日限量指定飲品買2送2，凌晨0時補貨重新上架。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有多杯組688元案型。（圖／業者提供）
▲7-11線上寄杯有多杯組688元案型。（圖／業者提供）
📍7-11霜淇淋、思樂冰優惠
霜淇淋即日起至2月14日，持icash Pay、icash2.0支付享買一送一。思樂冰即起至3月5日每逢周末五六日，全品項第2杯半價。買特大杯另有杯身抽抽樂，每杯保證中獎，最低有2杯1元。酷聖石複合店至2月18日前加碼，3oz冰淇淋第二件半價，約7.5折。

▲7-11於2月7日起開賣新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」。（圖／業者提供）
▲7-11新口味「鈔桔綠HIGH不知火橘霜淇淋」憑指定支付買一送一。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店

📍門市｜即起至2月14日
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價元）

◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價元）

◾私品茶全品項任選第二杯5折，7.5折

◾霜淇淋不限口味第二支5元，5.5折（原價49元、特價27元）

◾南洋酸辣燙「馬尚煮」買3送1，7.5折

▲全家咖啡過年優惠。（圖／業者提供）
▲全家咖啡過年優惠。（圖／業者提供）
📍APP｜即起至2月14日
◾特大杯美式5杯168元，5.6折（原價60元、特價34元）

◾特大杯拿鐵4杯168元，6折（原價70元、特價42元）

◾大杯美式68杯1688元，5.6折（原價45元、特價25元）

◾大杯拿鐵55杯1688元，5.6折（原價55元、特價31元）

◾中杯單品美式40杯1688元，4.2折（原價80元、特價42元）

◾中杯單品拿鐵35杯1688元，4.8折（原價90元、特價48元）

◾大杯單品美式32杯1688元，5.3折（原價100元、特價53元）

◾大杯單品拿鐵29杯1688元，5.8折（原價110、特價58元）

◾霜淇淋55支1688元，6.3折（原價49元、特價31元）

◾大杯拿鐵20杯、私品茶55元系列15杯、霜淇淋15支1688元，6.5折（原價2600元、特價1688元）

◾茶葉蛋60入588元，7.5折（原價13元、特價10元），優惠活動至2月20日

▲全家APP線上寄杯優惠至2月14日。（圖／業者提供）
▲全家APP線上寄杯優惠至2月14日。（圖／業者提供）
🟡OKmart

📍門市｜即起至2月11日
◾大杯美式買2送1，6.7折（原價45元、特價30元）

◾大杯拿鐵買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯濃厚美式買2送1，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯濃厚拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

📍APP｜即起至2月11日
◾大杯美式買6送3，6.7折（原價45元、特價30元）

◾大杯拿鐵買6送3，6.7折（原價55元、特價37元）

◾大杯美式買20送12，6.3折（原價45元、特價28元）

◾大杯拿鐵買20送12，6.3折（原價55元、特價34元）
以上再加贈會員點數500點

▲OKmart開工日限定，美式、拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
▲OKmart門市至2月11日前，大杯美式、大杯拿鐵買2送1。（圖／業者提供）
🟡星巴克
即日起至2月12日期間，單筆消費滿300元，加送「好友分享券」1張（不可累贈），憑券至全台門市都可想特大杯買1送1，兌換期間為獲券日後兩天，最後兌換至2月14日。星冰樂系列憑券皆可享買1送1，優惠品項不含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲。

▲星巴克買一送一活動。（圖／業者提供）
▲星巴克買一送一活動。（圖／業者提供）

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