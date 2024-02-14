初五開工迎財神！拜拜吉時、禁忌供品別擺　招財旺運整年錢賺不完

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神有分文財神和武財神兩類，文財神是指比干、文昌帝君；武財神是指關聖帝君（關羽）或玄壇真君（趙公明）。而趙公明和其四位部將「招保天曹」蕭昇、「納珍天曹」曹寶、「招財使者」鄧九公、「利市仙官」姚少司等，被合稱為「五路財神」。此外，土地公、財帛星君、明初擁有聚寶盆的沈萬三等，也被視為財神。
🟡初五拜財神吉時：建議選在中午12點前
🟡拜財神地點：
一般商家若有安設財神神位，則祭拜地點擺設在該神位前的供桌上，若屬挑高式的小型神龕，可在神龕下加放一張供桌。若無設財神神位，則在商店或工廠內近門口處，另外設置一張大供桌向天迎接財神爺，也可直接至財神廟拜拜。
🟡拜財神供品準備：
一對蠟燭、三牲、橘子（大吉大利）、香蕉（招財）、梨子（來財）、蘋果（平安）、帶葉鳳梨帶葉，並綁上紅紙或紅帶（興旺），還有發糕、糖果、三杯酒或茶。壽金、福金、刈金、香、環保鞭炮。
壽金、刈金、五路財神金和鞭炮為主，當祭拜完畢，可以鳴放鞭炮祝賀開張大吉。
🟡拜財神加倍好運秘訣：
可在供桌上擺放「錢母」，讓錢滾錢，藉由努力，小錢滾大錢，賺更多錢；房仲業、汽車業會拜棗子、柳橙、香蕉三種水果，取諧音象徵「早日成交」；另外有的公司會準備各式豆類和糖，象徵「五穀豐收」；準備汽泡飲料，象徵業績「冒泡」（成交）。
一般行業可拜「香蕉」、「李子」、「梨子」、「鳳梨」、「柑橘」，因有「招你來旺吉」諧音。
🟡拜財神供品禁忌：
公務員不拜雞蛋，因為考績會「完蛋」；醫院、消防隊不拜鳳梨，否則意外會「旺旺來」。
🟡拜財神順序：
1、呈上供品；2、點燃蠟燭；3、神前獻茶、酒；4、焚香祈禱；5、香燒至一半後，燒三色金（壽金、刈金、福金）；6、將酒繞圈灑在紙灰周圍；7、燃放鞭炮；8、發開工紅包。
🟡拜財神禱詞：
點燃三炷香，跟一般拜拜祈願一樣，都要報上名字和住址，讓財神知道你是誰、住在哪。接著再講出自己的願望，祈願內容要明確的敘述，不能太空洞，不管是想要加薪、業績都要講出到哪種程度，至少實際說出方向，不能只講空洞的「發大財」，不然可能會無效。
🟡拜財神還要送窮：
而過年期間的諸多禁忌，到了初五之後也完全解除，所以稱之為「破五」或「隔開」，意味著隔開了春節假期，撤去所有的供品，當天也可倒垃圾、掃地，象徵將窮困送出家門，叫「送窮」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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