12星座一周運勢／天蠍座初二旺到情人節　處女座遇到富二代桃花

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本周運勢重點，工作、感情。
這周會很積極主動，也能得到你想要的，尤其是工作、感情方面。工作上再主動一次會有收穫的；感情上主動追求手到擒來。
🟡金牛座
本周運勢重點，工作、感情。
這周有突然的動亂、衝突，除此之外是穩定的狀態。工作上小則混亂，大則事情很多；感情上目前沒有桃花，小心人際關係不穩定。
🟡雙子座
本周運勢重點，感情。
這周小心A方案沒了或取消，好在還有B方案。工作上若有取消什麼，會有其他方案的；感情上必須自己主動了。
🟡巨蟹座
本周運勢重點，日常。
這周事情有可能要等很久或對方沒有回應，只能放棄。工作上沒有進展；感情上對方沒有下一步，或人間蒸發。
🟡獅子座
本周運勢重點，工作、日常。
這周可能會有意外、衝突發生，來自於讓人有壓力，或跟幫忙你的人不開心、口舌糾紛。工作上小心意外、衝突、小人；感情上目前感情運不穩定。
🟡處女座
本周運勢重點，感情、日常、工作。
這周容易跟金錢有關，比方說突然進帳不少，或遇到富二代的桃花類型。工作上運勢極佳；感情上有突然的桃花運，或遇到真心、可靠的桃花。
🟡天秤座
本周運勢重點，工作。
這周有機會突然沒了或對方很嚴格評估的狀況，小心得不到的機率很高。工作上對方會考慮謹慎，所以皮要繃緊；感情上注意給別人的第一印象。
🟡天蠍座
本周運勢重點，工作。
這周工作方面機會到了、時候到了，可以開始著手進行，會很順利的。工作上機會來了；感情上有和好的機會，而且會更進一步。
🟡射手座
本周運勢重點，工作。
這周若缺乏能見度，會有源源不絕的機會、貴人湧入。工作上機會很多，主動也能成功；感情上有原本不注意你的對象又回頭追求你。
🟡摩羯座
本周運勢重點，工作、日常。
這周小心人際關係已經尷尬而演變成衝突，或小心運勢往上衝是體現在衝突上。工作上小心混亂不穩定、大批競爭者；感情上還是先處理好人際關係吧！
🟡水瓶座
本周運勢重點，日常、工作、感情。
這周你手頭上的容易卡住變成你的壓力困擾來源。工作上狀況不太好；感情上目前這個對象會越來越讓你焦慮。
🟡雙魚座
本周運勢重點，工作、感情、日常。
這周容易不爽，尤其是你在意的三心二意的。工作上機會不佳，容易飛走；感情上對方很主動，但對其他人也很有好感。
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