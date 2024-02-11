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「凍」彈不得！中國春運遇雨雪　民眾卡公路6天「吃光年貨」果腹

▲2月1日至2月6日適逢中國春運期間，但雨雪天氣導致大量返鄉遊客受困高速公路上。（圖／翻攝自長城網）
▲2月1日至2月6日適逢中國春運期間，但雨雪天氣導致大量返鄉遊客受困高速公路上。（圖／翻攝自長城網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

每到了農曆春節，中國各地就會開始湧現車潮，展開一年一度、規模龐大的「春運」，但今年2月初，中國中東部地區遭遇了入冬以來持續時間最長、影響範圍最廣的雨雪冰凍天氣，其中湖北成為受到天氣影響最嚴重的省份之一。有媒體披露，有人卡在湖北高速公路上卡了5天，吃光了要帶回家的年貨；有人為了省油不敢開空調取暖，還因此感冒；有人被迫在高速公路上撐傘、拿床單遮著以解決上廁所問題。

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根據《香港01》報導，一名中國民眾沈剛就是被困在高速公路的其中一人，他在2月1日晚間9點從蘇州出發，一行四人開車回四川老家過年。但接連不斷的雨雪將他們困在高速公路上，直至2月5日晚間7點，他還滯留在滬渝高速湖北段，距離四川老家還有660公里。

從蘇州返回四川的路，沈剛走過不只一次，但今年碰到突如其來的雨雪和被迫閉的高速，讓他數次更改回家路線，還因為凍雨的影響導致車輛打滑，失控撞到高速公路的水泥護欄。沈剛後續開著代步車繼續返鄉路程，他透露，「我4號一天只前進了20公里。」

沈剛這5天以來，雖然有看到村民帶泡麵在高速公路上販賣，但他沒有購買，一路上把帶回家的年貨都吃完了，在經過休息區時，才會去補充一下食物。

據湖北交通運輸廳發佈統計資料顯示，主要在武漢、孝感、荊州、黃岡、咸寧、隨州等地區的收費站因道路結冰採取交通管制措施。對於實施交通管制和路段緩行的主要原因，湖北省交通運輸廳表示，部分上坡路段由於結冰，導致大貨車打滑無法正常通行；由於路面結冰，引起的交通事故；連接的省份實行交通管制。

一名中國民眾李建東2月3日上午11點從武漢出發，要回老家恩施過年。出發時導航顯示一路暢通的路線，兩個小時後就顯示嚴重阻塞，這趟僅需九小時的路程，李建東花了兩天兩夜才走了約三分之一的路程。

李建東透露，碰到嚴重交通阻塞的情況，大家解決上廁所問題的方式多少透露了無奈，甚至有些奇葩。「男人可以走到橋邊或者路邊。女士上廁所，就搞個床單，讓兩三個人扯著，把她圍起來。也有人會打把傘，遮一下。」

李建東補充，「早上起來，能看到路邊到處都是糞便。這確實也沒辦法，被困了幾天，人不可能不拉。」

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