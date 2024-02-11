台南除夕夜兇殺命案！網互嗆聲談判爆衝突釀1死 主嫌遭聲押禁見
本月9日除夕夜晚間，台南市東區發生一起兇殺命案，41歲鄭鄭姓男子、42歲周姓男子，於網路臉書上互相嗆聲，之後鄭男由哥哥駕車，前往周男的燒烤找人談判，結果雙方爆發肢體衝突，鄭男持小斧頭攻擊，混亂中反被周男以折疊刀刺死，警方獲報後，隨即逮捕周男夫妻，以及和林姓、郭姓友人等4人到案，10日移送台南地檢署，檢方複訊之後，周妻以3萬元交保，林男5萬元交保，郭男飭回，周男遭檢方聲押，台南地院認定周男有串供逃亡之虞，裁定羈押禁見。
記者林盈君／綜合報導
據了解，鄭男與周男因網路結怨而互嗆，9日除夕夜晚間，鄭男與哥哥前往周男的燒烤店談判，當時周男與妻子及家人正在圍爐，雙方見面爆發肢體衝突。鄭男攜帶小斧頭到現場，與周男爆發扭打拉扯，鄭男哥哥也持球棒助陣，而周男則持折疊刀反擊，最後鄭男被刀刺傷，緊急送醫仍宣告不治。
警方獲報後趕抵，立即封鎖現場調查，並查扣斧頭、折疊刀、球棒等，逮捕犯案的周男，周妻、林姓友人、郭姓友人等也被帶回偵訊，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。而死者鄭男經檢警初步相驗，疑胸口中刀，左胸口的穿刺傷疑為致命傷，將解剖查明確切死因。周男等人被移送台南地檢署，檢方向法院聲押周男，台南地院裁定羈押禁見。
※【NOWnews 今日新聞
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