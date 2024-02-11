壓歲錢多少合適？韓國「只願包1148元」 景氣差、不婚不生影響
農曆新年到！台灣民眾忙著過農曆春節，其實韓國等亞洲國家也有過農曆年的傳統，只是習俗大不同，例如台灣過年發紅包，韓國則是發「白包」，不過發壓歲錢的壓力對於小資族來說都是相同的。韓國有調查顯示，若是拜年給壓歲錢，大多數韓國人認為，包到5萬韓元（約台幣1148元）比較合適。
國際中心徐筱晴／綜合報導
根據韓國《每日經濟新聞》報導，韓國SK通訊旗下調查機構NATE Q在今年1月13至22日，針對3892名成年男女，以「壓歲錢包多少比較合適」為題進行問卷調查，其結果顯示，有42％受訪者（1668人）認為「為了不造成彼此負擔，所以不給也不收」。同樣也有42%受訪者（1653人）認為，壓歲錢至少要包5萬韓元最合適；另有10％受訪者願意包到10萬韓元，象徵施比受更有福。
另外，還有2%的民眾認為，考慮到物價高漲，壓歲錢應該至少要超過10萬韓元，才能算是有誠意。
報導指出，調查結果顯示出，人們對於壓歲錢文化的認知正在發生變化。其中不願意收到對方給的壓歲錢、且自己也不願意給壓歲錢的比例，和去年調查時的29%相比，有著明顯增加的趨勢。
分析認為，近來「單身族」、「頂客族」人口急劇增加，家庭與人口結構的改變也促使大眾改變對節日文化的認知變化趨勢，且近年來經濟成長持續停滯，經濟不景氣也產生了影響，使得收受壓歲錢文化對韓國民眾造成負擔以及不便。
接受調查的民眾也在問卷中留言表示，「不拿壓歲錢、也不給，好像有點奇怪，但給到5萬韓元又好像造成不小的壓力，3萬韓元比較好」、「不要考慮太多，在不負擔的範圍內按照情況給吧」、「3萬韓元跟朋友吃一次飯就沒了，最少也要5萬韓元」。