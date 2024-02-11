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大年初二回娘家更塞！國道上午地雷路段出爐、國5從中午塞到深夜

▲初二國道地雷路段出爐，國5恐從中午塞到深夜。（圖／NOWnews攝影中心）
▲初二國道地雷路段出爐，國5恐從中午塞到深夜。（圖／NOWnews攝影中心）

記者李琦瑋／台北報導

今（11）日是大年初二，許多民眾會選在今天回娘家或出遊，交通部高速公路局公布上午10大地雷路段，其中國5恐從中午11點塞到深夜，建議西部國道南向用路人儘量12點後出發；國5南向用路人建議17點後出發，另國5北向用路人建議於9點前出發。

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高公局指出，昨天全日交通量為121.5百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，國5交通量為3.4百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，昨天路況9點後車流逐漸增加，國道車多壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北、埔鹽系統至西螺；國3南向大溪至高原、中興系統至南投服務區；國5南向石碇至坪林；國5北向頭城至坪林，車流於18點後陸續紓解。

高公局表示，今天為春節連續假期年初二，0至5點平均交通量為9.7百萬車公里，為年平均平日的2.5倍；預估今天交通量為135百萬車公里。目前國道路況除國1南向湖口至竹北、王田至彰化；國3南向鶯歌系統至龍潭外，其餘大致正常，截止上午7點，交通量為16.6百萬車公里。

今天相關疏導措施包括5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林等南向入口、13至18點國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等北向入口高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹6點塞至14點、彰化系統-埔鹽系統7點塞到12點，北向南屯-后里9點塞到12點、圓山-大華系統10點塞到13點；國3南向土城-關西從6點塞到13點、快官-霧峰從8點塞至12點；國5南向南港系統-頭城6點塞至16點、北向宜蘭-坪林從11點塞至深夜；國4西向潭子系統-豐勢10點到13點；國10東向鼎金系統-燕巢系統9點到13點等路段。

高公局建議西部國道南向用路人儘量12點後出發；國5南向用路人建議17點後出發，另國5北向用路人建議於9點前出發，節省寶貴時間。

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