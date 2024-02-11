NBA／湖人成功搶下Dinwiddie！詹皇大喜：看看接下來會發生什麼事
NBA交易截止日已在（8）日截止，雖洛杉磯湖人未做出重磅交易補強，但據《The Athletic 》記者Shams Charania表示，「湖人將在買斷市場成功延攬Spencer Dinwiddie」，對於湖人成功搶下Spencer Dinwiddie，「詹皇」LeBron James則表示，「他是一名很有經驗的老將，就讓我們看看Spencer Dinwiddie的加入，能為球隊帶來什麼化學效應。」
記者張志宇/綜合報導
今（11）日湖人在主場以139:122擊退紐奧良鵜鶘，賽後「詹皇」LeBron James則談到湖人新援Spencer Dinwiddie，「Spencer Dinwiddie能組織，是一位持球者，並且能為隊友創造許多投籃機會，更是一位具有經驗的老將，任何時候只要是有經驗的老將加入，對球隊都是有幫助的，所以就讓我們看看會發生什麼事情。」
Spencer Dinwiddie日前被布魯克林籃網交易至多倫多暴龍，之後隨即被新東家給買斷，接著他被拍到與湖人總管Rob Pelinka在10日出現在球場邊，一同觀看湖人與紐奧良鵜鶘的比賽，《The Athletic 》記者Shams Charania便在（11）日透露，「Spencer Dinwiddie卻定在澄清期過後，選擇與湖人簽約。」
Spencer Dinwiddie本季出賽48場，場均貢獻12.6分、6助攻、3.3籃板、三分命中率為32％、整體命中率為39.1％，其中場均得分更是近4季新低，但由於擁有6呎5寸的身高，在聯盟中屬於高控衛，在防守端也能有一定貢獻。
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