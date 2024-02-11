MLB／大谷翔平手肘開刀恐影響打擊 傳奇球星也擔憂：真能趕上嗎
洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，因右手肘動刀養傷，新賽季無法施展二刀流，將專職擔任打者，旅美前輩上原浩治今（11）日在TBS節目「Sunday Morning」上，對於大谷翔平手肘開刀是否會影響打擊表現十分關心，傳奇球星落合博滿也同樣擔憂。
記者路皓惟/綜合報導
節目中首先聊到山本由伸，昨日他在牛棚練投展示二縫線速球、曲球、卡特球、指叉球等球種，接球捕手Austin Barnes及Gavin Lux都直呼球路太噁心，當主持人問到「球路太噁心是什麼意思？」上原浩治回答道：「就是指很厲害，這一個詞就足夠表達山本由伸的實力。」
對於大谷翔平的狀況，上原浩治表示：「我不知道打擊會對手術後的右肘造成什麼影響，但大谷恢復丟球還要一個月後，所以我非常關注打擊會對肘部有什麼影響。」
傳奇球星落合博滿上周在同一個節目上，也表達了右肘手術恐影響打擊的擔憂，「今年大谷將以打者身分迎接新賽季，但他去年才進行右肘手術，真的能趕上開季嗎？我不太確定。人的身體真的很奇妙，通常，手術後打擊也會受影響吧！？」
究竟右手肘開刀後會不會影響大谷翔平的打擊表現？國內運動名醫、基隆長庚醫院副院長詹益聖表示，「由於打擊和投球手部運動型態不同，手肘使用的力道、頻率和旋轉角度相較於投球都較小。」但詹醫師也說，這並非完全沒有風險，仍要注意揮棒時可能導致的傷害。
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