好天氣出遊回娘家！國道一早「紫爆」、省道這些路段大塞車

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交通部公路局表示，昨天初一受返鄉及長程出遊車流影響，相較前一日交通量有顯著增加，除台9線蘇花公路南向、台64線中和交流道路段有車多壅塞情形，省道路況大致順暢良好。
另外，公路局為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛4,957班次，疏運78,787人，疏運人數較112年同期增加14.7%；東部國道客運路線共計行駛1,279班次，疏運21,263人，疏運人數較112年同期增加24.8%。
公路局指出，今天是大年初二，春節連續假期第4天，台9線蘇花公路南向、台74線大里至霧峰路段東向、台74線快官路段西向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台1線水底寮路段至嘉和路段南向等已出現車潮情形，將持續監控路況並進行疏導措施。
公路局預估今天走春人流湧現，前往觀光景點與廟宇周邊道路將有車多或壅塞情形，包含台3丙線竹山紫南宮、台19線北港朝天宮及台17線南鯤鯓代天府等，建議用路人出發前利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊，並請配合相關導引標誌、標線或現場警察人員疏導行駛。
公路客運部分，公路局已請客運業者於113春節期間籌備充足運能，並落實人員與車輛安全整備，本次連假亦推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，仍建議搭乘公共運輸。
公路局表示，相關疏運資訊均可至該局網站查詢，或下載「幸福公路」App 查詢省道即時路況、國道替代道路、交管措施、防災及交通生活等資訊，及下載「iBus 公路客運」App查詢客運及市區公車相關資訊；公路局亦提供用路人服務中心免付費專線(0800-231035)作為省道反映路況及客運申訴電話，期能在春節連續假期減少交通壅塞。
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