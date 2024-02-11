大年初二清晨急凍3.7度！16縣市「低溫特報」 下波變天時間出爐
今（11）日大年初二，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北台灣清晨出現許多低於攝氏10度的極端低溫，尤其苗栗三灣清晨僅3.7度，不過白天開始氣溫上升快速，入夜至明（12）日清晨將再次出現攝氏10度以下氣溫，冷氣團預計明日白天起減弱，大年初四（2/13）起逐漸回暖，週四（2/15）開始水氣稍增，北部、東半部將漸漸出現降雨情況。
記者張志浩／綜合報導
天氣風險公司分析師方俊元表示，今天白天高溫，北部可以來到攝氏17至19度左右、東部攝氏18至21度、中部攝氏20至22度、南部攝氏23至25度，日夜溫差相當明顯，農曆年節出門要多加留意日夜溫差，早晚會比較寒冷。中央氣象署持續針對16縣市發布「低溫特報」。
明天大陸高壓逐漸東移出海，冷空氣逐漸減弱，但在今晚到明天清晨，仍會有輻射冷卻作用，預估各地都還是有機會下降至攝氏10度，局部郊區再低，天亮後日照升溫的當明顯，明天北部氣溫攝氏10至21度、東部攝氏11至22度、中部攝氏10至22度、南部攝氏11至25度。
天氣方面，各地在未來幾天晴朗穩定，東部雲量較多，維持到大年初五（2/14）收假日後，下週四水氣稍增，東半部及北部山區有局部短暫雨，下週五（2/16）東北季風稍增強，北台灣天氣再轉涼，迎風面北部及東半部都有局部短暫雨。