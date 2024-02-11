新春台中激推遊程　中央公園賞燈秀快來拍一波

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀旅局長陳美秀指出，第一天可來到富有文化氣息的西區，在這以日治時期警察宿舍改建的台中文學館，以及新開幕「國家漫畫博物館」落腳台中刑務所官舍群，漫步在園區內可感受檜木芬香及欣賞日式建築迴廊等綠意造景，是闔家拍照擷取一隅春光的好景點。周邊則是美食臥虎藏龍的「第五市場」，有平價又入味的魷魚羹麵、樸實鮮美的蚵仔粥、一手清涼的紅茶冰及數十年老店的冷凍芋等，道道料理都能體驗滿滿人情味。
下午則推薦喜好美食及文創新品的民眾，造訪勤美誠品綠園道及審計新村，在這可選購富有巧思的手作精品，感受年輕人的創意激盪，而各家西品甜點內擺設的司康、千層派、甜甜圈等，總讓愛好下午茶的遊客難以選擇。悠閒享用甜品後還可到中央公園周邊，探訪藝文界首屈一指的台中國家歌劇院、美輪美奐的秋紅谷生態公園，及適合購物行程的大型百貨公司，滿足各面向需求的遊客。
陳美秀說，2月16日以後夜晚時分則到中央公園欣賞中台灣元宵燈會，這次在眾多民俗技藝與文化創作者的共同激盪下打造了八大特色燈區，有以滯洪池地景樣貌設計的主燈「臺中龍賀」；運用空橋、墩柱及高科技投影技術建立的「馬卡龍」燈區；強調循環再生展現人與大自然間和平相處之道的「翠谷之心」；各行政區發揮巧思的「Party龍」在地特色花燈等，讓每位遊客流連忘返。
第二天則推薦體驗台中海線觀光魅力，首先來到文化重鎮的大甲鎮瀾宮、大甲文昌廟，在雕龍畫棟的廟宇及淳樸的民風中，為身邊的家人朋友祈福。接著騎乘鐵馬踏上「甲后稻香自行車道」，隨著彩繪地坪往著忘憂谷邁進，穿梭田野間伴隨著春日來趟追風之旅。而遠近馳名的高美濕地是不容錯過的必訪景點，河口與沼澤地鑲嵌的特殊地景孕育了豐富又複雜的濕地生態，現在已是無數蟹類、鳥類、魚類的生態園區，也是賞鳥及夕陽拍照人士的熱門景點。
觀旅局補充，台中市政府積極推廣永續城市、低碳旅遊，現已有58家低碳旅館提供住宿優惠，公私協力一同打造低碳旅遊友善城市，誠摯歡迎民眾春節期間到台中住宿旅遊，賞燈迎新春。