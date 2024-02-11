柯震東夜店曖昧牽手安心亞！護花暗譜姊弟戀　影迷驚呼：心碎了

▲安心亞身材火辣，是不少人心中的女神。（圖／百鴻揚娛樂提供）

▲粉絲曬出在酒吧巧遇柯震東、安心亞（中）的照片。（圖／翻攝自Threads@beef_0113）

柯震動新作《愛愛內含光》熱播，大尺度性愛動作話題性不斷，讓他被封為「國民男友」，成為影迷幻想的對象，過去他交往的對象蕭亞軒、李毓芬，以及緋聞對象啦啦隊女神峮峮都是較為年長的姊姊，如今32歲的柯震東與38歲的安心亞搭上線，讓人浮想翩翩。網友曬出的影片裡，戴著黑毛帽的柯震東出現在信義區酒吧，身高184公分的好身材特別顯眼，身旁女伴也是相當高䠷，立刻引起眾人圍觀、拍照，他也相當大方，跟粉絲們親切打招呼，還掏出一疊白花花的千元大鈔，豪邁請現場影迷喝酒，表現相當圈粉。最後兩人離開時，柯震東緊牽著後面的女子，小心翼翼護送她一起離開，女方身穿深色帽T、短褲，露出一雙修長美腿，低著頭沒有露臉，把手交給柯震東，一起慢慢步出夜店，引發眾人聯想，後來網路瘋傳合照，才知道該女子是安心亞。不少影迷驚喊「他們是不是牽手了」、「柯震東又有新女友嗎？」、「他們在交往嗎？」對於國民男友死會紛紛高喊心碎了，也有人覺得他是紳士行為，畢竟現場人太多，若沒有緊緊牽手恐怕很難走出人潮。