籃籃「半素顏」走春！一看以為高中生　粉絲：照片長不一樣

柯震東夜店曖昧牽手安心亞！護花暗譜姊弟戀　影迷驚呼：心碎了

▲柯震東桃花朵朵開，年初一晚上被發現在夜店玩，身邊女伴竟是安心亞。（圖／柯震東臉書）
▲柯震東桃花朵朵開，年初一晚上被發現在夜店玩，身邊女伴竟是安心亞。（圖／柯震東臉書）

記者江芷稜／綜合報導

柯震東又傳新戀情！過年不甘寂寞，他昨（10）日年初一晚上在Threads詢問網友凌晨2點哪裡好玩，不久後深夜出現在夜店，身邊還有一位高䠷女伴相陪，修長美腿引人關注，兩人最後離開夜店時，面對滿滿影迷圍觀、拍照，柯震東小心翼翼護花，緊牽著女伴的手，似乎關係很不錯，路人起底這位神祕女子竟是女神安心亞，讓柯震東的姊弟戀名單再添一人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲柯震東吃年夜飯陪全家看《愛愛內含光》，網友笑翻「著實是個狠人」。（圖／Netflix提供、翻攝柯震東IG）
▲柯震東在《愛愛內含光》大尺度表現，被封為國民男友。（圖／Netflix提供、翻攝柯震東IG）
▲粉絲曬出在酒吧巧遇柯震東（左）、安心亞（右）的照片。（圖／翻攝自Threads@xinzzznix）
▲粉絲曬出在酒吧巧遇柯震東（左）、安心亞（右）的照片。（圖／翻攝自Threads@xinzzznix）
柯震動新作《愛愛內含光》熱播，大尺度性愛動作話題性不斷，讓他被封為「國民男友」，成為影迷幻想的對象，過去他交往的對象蕭亞軒、李毓芬，以及緋聞對象啦啦隊女神峮峮都是較為年長的姊姊，如今32歲的柯震東與38歲的安心亞搭上線，讓人浮想翩翩。

▲安心亞火辣唱跨年。（圖／百鴻揚娛樂提供）
▲安心亞身材火辣，是不少人心中的女神。（圖／百鴻揚娛樂提供）
網友曬出的影片裡，戴著黑毛帽的柯震東出現在信義區酒吧，身高184公分的好身材特別顯眼，身旁女伴也是相當高䠷，立刻引起眾人圍觀、拍照，他也相當大方，跟粉絲們親切打招呼，還掏出一疊白花花的千元大鈔，豪邁請現場影迷喝酒，表現相當圈粉。

▲粉絲曬出在酒吧巧遇柯震東（左）、安心亞（右）的照片。（圖／翻攝自Threads@beef_0113）
▲粉絲曬出在酒吧巧遇柯震東、安心亞（中）的照片。（圖／翻攝自Threads@beef_0113）
最後兩人離開時，柯震東緊牽著後面的女子，小心翼翼護送她一起離開，女方身穿深色帽T、短褲，露出一雙修長美腿，低著頭沒有露臉，把手交給柯震東，一起慢慢步出夜店，引發眾人聯想，後來網路瘋傳合照，才知道該女子是安心亞。不少影迷驚喊「他們是不是牽手了」、「柯震東又有新女友嗎？」、「他們在交往嗎？」對於國民男友死會紛紛高喊心碎了，也有人覺得他是紳士行為，畢竟現場人太多，若沒有緊緊牽手恐怕很難走出人潮。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁

  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

柯震東圍爐邊播《愛愛內含光》　全家看「床戲最激烈片段」笑瘋

柯震東上演男男激吻拒愛姊姊！小S大尺度問「有無純性愛朋友」

柯震東力挺黃偉晉！酸網友「接力找人炎上」　一席危險發言曝光

柯震東床上表現「一尾蝦」　激戰《愛愛》女網紅：不露第三點就行

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞