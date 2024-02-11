台中夜市春節不打烊　品嚐知名排隊美食

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經發局說，台中市夜市美食眾多，如國際知名「逢甲夜市」就是許多創意美食的發源地，包括曾獲台中鍋烤節巷弄美食組冠軍、經濟部五星樂活名攤殊榮的「激旨燒き鳥」，以挑戰肉品與水果的結合，顛覆大眾對串燒的想像；獲經濟部四星樂活名攤肯定的「牛B葫蘆王」，以古早味糖葫蘆進行趣味翻轉，套上專屬特製紙袋，好吃逗趣又不黏手；同樣獲四星樂活名攤肯定的「金莎蛤仔」，老闆的秘製醬汁使得看似普通的料理，卻有不凡的滋味，如同老闆攤位所寫「簡單的不簡單─就是幸福」。
此外，還有不少創新店家，如以自助加油站為設計的飲料店、復古彈珠檯店等，及許多民眾喜愛的黃記麻油雞、小A起司馬鈴薯、成龍雞排、翰記烤杏鮑菇、逢甲地瓜球等知名排隊美食，都值得大家一訪再訪。
經發局指出，第二站為在地傳統小吃聚集地的大甲蔣公路夜市，春節期間除可至鄰近的大甲鎮瀾宮媽祖廟參拜祈福外，蔣公路傳統美食也必不可少，如「正兄弟當歸鴨肉麵線」，老闆堅持以新鮮食材熬製湯底，鴨肉新嫩香甜，湯頭清而不油；「A+炸食美饌」老闆使用嚴選新鮮雞肉，搭配獨家醃料配方，吃起來外酥內多汁，食材和佐料還有經過SGS認證；傳承第二代的「慶筆麵」，筒仔米糕是店裡獨門招牌，精選糯米加上自製配料，讓人吃出懷念好滋味。
另外，「手燒蛋糕雞」蛋香濃郁，為使用具食材溯源認證的蛋品；還有在大甲夜市飄香超過40年的「東港肉丸」，堅持皮薄、Q彈、純手工的家傳特色；全程手工製作的「一品香水煎包」；嚴選上等綠豆，口感綿密順口的「一路發綠豆沙」；堅持採用大甲在地芋頭，手工現做的「五甲地香酥芋泥球」等，在地人也必吃的排隊名攤，歡迎來一探究竟！
另外，早在50年代成形的中華路觀光夜市，聚集許多老字號小吃攤，是老台中人腦海中難忘的回憶滋味，近年來更湧入不少年輕創業者，讓老店也跟著動起來。去年度新鮮出爐的四星樂活名攤「三Q茶鋪」，招牌奶茶使用高級黑糖及市售鮮乳，茶香濃郁甘醇；獲經濟部三星樂活名攤肯定的「陳家中華牛乳大王」，同時也是夜市的老牌；另外，身為全台中營業最晚的夜市，擁有40年老店，如雞蛋蚵仔煎、蝦老闆、中鼎廣東粥、府城藥燉排骨、蟳老闆、極享滷意等，不負深夜食堂美名，攤攤都是「食」力堅強的3星名攤，煎煮滷炸烤樣式齊全，來中華路不怕找不到美食吃。
經發局表示，忠孝路觀光夜市則為學生族群鍾愛的美食天地，鄰近中興大學，是學生最愛的宵夜中心，整條路聚集各式新奇的美食小吃，常有各地觀光客慕名造訪，台灣知名的麻辣火鍋鼎王餐飲集團即由此發跡。其元老級店家「味泉米糕」，米糕口感Q彈，加上豬肉絲和滷過的鳥蛋，結合的相當對味，店內湯品口味更是清甜順口。
還有，網友激推的必吃美食「怪獸披薩」，以現烤的多種口味特大號披薩為賣點，餅皮酥脆厚度適中，價格親民；甜品老店「蔡家豆花」，古早味的豆花細緻綿密，自然的黃豆香氣，加上多種口味配料和祖傳祕方糖水，喝起來甜而不膩，還有必點的隱藏版美食冷凍芋頭，口感綿密鬆軟、香氣濃郁，芋頭控的朋友千萬別錯過。忠孝路觀光夜市還有其他經典小吃，像是「美乃屋」、「熊家湯包」、「老牌潤餅大王」、「南台中肉圓」、「台南王土魠魚羹」、「永德堂薏仁牛奶」、「老夫子牛排」等，都歡迎民眾來品嚐體驗。
經發局補充，台中市其他知名夜市，還有網紅及部落客爭相介紹的旱溪夜市、新興打卡景點的捷運夜市、大小朋友都愛的大慶夜市、以可愛鹿鹿造型聞名的的鹿峰夜市，深受當地喜愛的昌平夜市、長億夜市、日南夜市、清水五權夜市等，春節期間一樣照常營業，歡迎大家「龍」總來喔！