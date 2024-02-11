刮刮樂初二攻略！2000元幸運號碼、最高中獎機率、對獎掃描器快收

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不會玩、不懂看，也別怕和大獎擦身而過。台彩推出「台灣彩券」APP，其中附有「對獎小幫手」功能，只要用手機掃描彩券或刮刮樂上的QR Code條碼，立刻就能知道有沒有中獎、中獎金額是多少。
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🟡刮刮樂賓士休旅車型號
每張2000元的刮刮樂「2000萬超級紅包」，將刮出10張200萬與賓士休旅車1部。
賓士休旅車
型號：GLA180
年份：2024年
車色：白色
價值：2024年式生產車款市價依台灣賓士公告為準（2023年式生產車款市價203萬元）
🟡刮刮樂款式、中獎機率
台灣彩券公司今年在春節前，合計共推出17款刮刮樂新品，最貴的每張2000元、最便宜每張100元，總獎項超過5819萬個，總獎金超過362億元，百萬元以上大獎共1351個，創歷年農曆年前新高。
各額度刮刮樂依中獎率最高排序：
📍每張100元：龍年行大運50.09%、聚寶盆33.05%、柿柿如意32%、良橙吉時33.14%、攏好運33.14%
📍每張200元：金龍報喜50.34%、恭喜發財34.5%、幸運紅包34%、百萬年終獎金33.72%、招財進寶33%、龍來發31%
📍每張300元：無敵開獎機38%
📍每張500元：金龍獎100%、大發利市42.02%、五路財神40.72%
📍每張1000元：1200萬大吉利70%
📍每張2000元：2000萬超級紅包69.34%
🟡刮刮樂方位
民俗專家廖大乙指出，農曆新年想買刮刮樂、大樂透試手氣，在彩券行方位選擇上，最好挑自己上班地點、住家的「東、西」位置出門。
🟡刮刮樂幸運號碼、中獎秘訣
1、去頭去尾，不要選每本刮刮樂的1號或100號。
2、盡量挑選「才剛拆」的刮刮樂，大獎可能都還在。
3、向店員探聽，盡量不挑已開出大獎那本。
4、參考回收箱，挑選槓龜刮刮樂號碼的隔壁張。
🟡300元、2000元刮刮樂一本幾張
◼️「2000萬超級紅包」每張2000元、每本18張，一本3萬6000元。
◼️ 「1200萬大吉利」每張1000元、每本25張，一本2萬5000元。
◼️「五路財神」每張500元、每本50張。
◼️「金龍獎」每張500元、每本50張。
◼️「大發利市」每張500元、每本50張。
◼️「無敵開獎機」每張300元、每本100張。
◼️「恭喜發財」每張200元、每本100張。
◼️「龍來發」每張200元、每本100張。
◼️「金龍報喜」每張200元、每本100張。
◼️「幸運紅包」每張200元、每本100張。
◼️「百萬年終獎金」每張200元、每本100張。
◼️「招財進寶」每張200元、每本100張。
◼️「龍年行大運」每張100元、每本100張。
◼️「良橙吉時」每張100元、每本100張。
◼️「攏好運」每張100元、每本100張。
◼️「聚寶盆」每張100元、每本100張。
◼️「柿柿如意」每張100元、每本100張。
🟡刮刮樂兌獎地點
◼️5000元以下：彩券行、中國信託各營業單位或指定金融機構。
◼️5001元至500萬元：中國信託各營業單位或指定金融機構。
◼️超過500萬元：必須先透過高額兌獎專線預約兌獎（專線0800-024-500，服務時間周一至周五9時至17時）。
上述指未扣稅的中獎金額，若中獎人是法人／居住未滿183天外國人／華僑／中國大陸地區人民，只能向中國信託營業單位或指定金融機構兌獎。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。