李多慧「神祕小帳」送過年驚喜！萬人朝聖大片腹肌、20吋小蠻腰
「樂天女孩最強外援」南韓啦啦隊女神李多慧在IG上坐擁137萬粉絲，鮮無人知的是她還有一個記錄生活的私人IG帳號。自從前幾天在IG上PO出碧昂絲神曲〈Single Ladies〉以及「旗袍呱呱舞」的影片之外，近期更在私人帳號貼出自己大跳南非女歌手泰拉在短影音界爆紅的〈Water〉。14秒的影片，短短不到一天吸引超過萬人按讚。
記者張一笙/綜合報導
李多慧昨（10）日在私人IG帳號貼出熱舞影片，只見李多慧露出20吋小蠻腰及大秀自己鍛鍊多時的腹肌，隨著音樂扭腰擺臀，搭配腰鍊及小可愛大跳抖音性感神曲〈Water〉，影片中的每個頓點都力道十足，展現驚人腰力與腹肌，臉上表情管理也絲毫不馬虎，充分散發滿滿女神魅力。
影片發布至今已有18萬人觀看，即便是記錄生活的私人帳號，也吸引不少粉絲前往朝聖，吸引不少粉絲留言「噴鼻血啦！」、「太誇張了」、「找到密碼的多慧怎麼輸」、「最會跳舞的小公主」
事實上，李多慧的私人帳號自去年9月開通後至今只有4篇發文，長達將近4個月沒有發文，有粉絲詢問她是不是忘了密碼，李多慧也以中文大方地回覆：「對啊！」親民又寵粉的行為，讓她無論到哪都能成為全場焦點。
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