龍年走春到科工館　五大精采特展驚喜連連

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一直都廣受親子歡迎的「熱雪天堂探索樂園特展」，去年起升級多項互動設施，在三層式的攀爬探索區中，有冰原及叢林兩大主題的攀爬設施，豐富的高度及立體空間變化，可以促進小朋友的心肺耐力、手掌抓握、動態平衡等技巧。熱雪天堂以獨家專利研發的「HotSnow」仿雪材質以及滑道滑具的設計，塑造了與雪地極為相似的常溫滑雪樂園，雪粉可以體驗不一樣的雪上活動。
拍照、打卡、想秀嗎？「卡娜赫拉的小動物─荒唐世界博物館」是一個很適合親子和年輕學生的特展，卡娜赫拉結合了經典藝術文物，像吶喊、戴珍珠耳環的少女及蒙娜麗莎的微笑等，讓觀眾跟著P助和粉紅兔兔用搞笑趣味的角度，鑑賞經典藝術品，配合本特展還有許多高雄限定版的文創小物。
由日本頂尖展演團隊STEPeast攜手六組國際級藝術家，結合數位科技打造的「光影魔法美術館Art in Wonderland」特展，將獨特的電腦技術融入沉浸式的互動裡，「奇幻彩影區」是高雄站獨有的互動體驗，可以用雙手為影子施法，讓影子動起來；「光影玩藝趣」區，觀眾只要用手指頭就能綻放出萬花筒，「聲光繪影區」的彩虹棧道可以透過踩踏方式將地面瞬間著色，大小朋友都能在展廳裡手舞足蹈、指揮音符、彩繪光影！
「永恆聖母院─穿越時空沉浸式VR之旅」是結合科學及藝術的穿戴式VR體驗，參觀民眾會感受到法國巴黎聖母院就在眼前，並且跨越時空和距離的限制，穿梭古今及聖母院的內外，巴黎聖母院在2019年大火，歷經4年重建，預定與2024年巴黎奧運一同亮相，展期到3月31日。