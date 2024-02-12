2024中台灣元宵燈會　交通攻略報你知

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交通局長葉昭甫表示，占地寬廣，交通方便的中央公園，為今年台中主燈「台中龍賀」最具亮點的大型舞台，融合創新元素與趣味性，將為觀眾帶來前所未有的賞燈體驗，燈區還集結台中市29區地方特色花燈「Party All Night 龍」、逗趣可愛的「馬卡龍」等系列燈區，準備熱鬧開展，因應觀賞花燈的人潮，希望民眾多多利用搭乘公車、捷運、YouBike 2.0等大眾運輸工具，減少開車到會場找停車位的困擾，也能節能減碳響應環保。
葉昭甫指出，今年為龍年，龍代表祥瑞之兆別具意義，市府精心佈置豐富有趣的主題燈區，預期參觀的人潮將更勝以往，且燈會活動性質不同於跨年，展期較長、人潮尖峰會有好幾波，如何有效率輸運人潮，交通局將做好萬全準備，迎接來自全台各地的遊客。
民眾如何以最方便的交通工具到達中央公園燈區？交通局表示，搭大眾運輸工具是最佳選擇，民眾平日採取搭公車方式輕鬆到達燈區，市府已協調市區公車業者平日加開公車班次，假日考量賞燈人潮眾多，特別規劃增加市府線及松竹線2條接駁路線，提供民眾免費接駁服務。
葉昭甫提醒，中央公園周邊有6(含副)、8、25、28、32、54、68、88、525路及綠4等14條公車路線行經，下車後步行即可抵達燈區，針對此次燈會活動，交通局也與客運業者協調，25路公車平日自下午4時30分至晚間10時30分加開「捷運文心櫻花站-凱旋敦化路口」區間車班次，賞燈的民眾可搭乘捷運轉乘公車至會場，交通更便利！
此外，因應開幕日及假日賞燈人潮，交通局加碼提供的市府線及松竹線2條免費接駁路線，可服務搭乘捷運、快捷公車及高、台鐵轉乘的旅次，外縣市的民眾來也很方便。配合活動開燈時間，往會場首班車自下午4時30分至晚間9時30分；離開會場時間自下午5時30分至晚間10時30分，約15分鐘一班車，坐滿即開車，不必擔心候車過久，請民眾多加利用。
「騎YouBike 2.0來賞燈龍欸通」葉昭甫說，先前國慶焰火及跨年晚會，受限於落焰區管制，基於民眾安全考量，會場周邊YouBike 2.0站點皆暫停營運，但元宵燈會活動沒有管制，會場周邊有經貿五僑大八街口、觸覺體驗區(經貿五路)、自我體驗區(僑大八街)、敦化凱旋路口及中央公園(遊客服務中心) 5處YouBike 2.0站點提供服務，交通局已協調微笑單車公司於燈會活動期間加強車輛調度，歡迎民眾騎YouBike 2.0來賞燈。