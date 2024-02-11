你男朋友怎麼比你矮！過年親友提問句句讓人白眼　專家教你這樣回

我是廣告 請繼續往下閱讀
1111人力銀行指出，自從踏入職場後，每逢過年過節親友必問工作近況，「在哪裡高就？做什麼工作呢？」、「某人的兒子在當公務員薪水有5萬多耶！」親友們的出發點可能是出於善意或是自我滿足，讓人不由自主地陷入比較的心態。這時候，你可以只籠統說明行業別，表示已經找到工作與生活的平衡點，謝謝對方的關心。
1111人力銀行建議，待業中的人可以半開玩笑地說，「沒有高就，我低就」、「等您開公司聘請我啦」再用一個舉杯對飲轉移話題。至於當親友追問年終多少、過年紅包金額時，不妨回答「紅包不多不少，孝敬父母剛剛好」來結束這回合。
另一半關係 拒絕被情勒
問完工作追感情，「有沒有交往的對象呀？」1111人力銀行建議，單身的人不妨俏皮地回答，「等你介紹呀！」、「阿姨，其實我對男（女）生沒有興趣，你支持多元成家嗎？」，或是一臉正經地說，「追求更好的自己就是我的選擇！」
而有交往多年穩定對象的人，最容易被追問，「甚麼時候要結婚呀？怎麼還不生小孩？」1111人力銀行表示，這時你可以說「有在考慮中，應該快了。」「您要包多少呀？人一定要到唷」；不婚族可以大方表示，「目前沒有啦…未來很難說！」適時回應長輩期待；而頂客族這句話一定要背，「比起照顧自己的小孩，我只想要孝順爸媽。」
只要健康 高矮胖瘦龍總好
過年發福最忌諱被問到的身材問題，「你最近吃比較好喔？營養很充足耶！」1111人力銀行提醒，此時千萬要壓住你的憤怒因子，笑笑地回答「那是幸福肥！」，或開玩笑地說「哪有你好！」默默地回敬一支冷箭當作新春賀禮！
愛拿外貌來當話題的長輩也是不少，「你男朋友怎麼比你矮？」在社會既定印象中總覺得情侶間要男高女矮，此時可以甜蜜地回答「他EQ高！薪水更高！」不僅羨煞旁人更把男友捧上天。
「你女朋友怎麼比你高？」把問題推向自己也是個好方法，「是我太矮啦！」、「我就是喜歡比我高的女生！」展現自信與擔當，其實無論美醜老少、高矮胖瘦，維持健康體態最重要。
1111人力銀行發言人曾仲葳表示，過年親友找話題尬聊，多半出自於關心，若能以詼諧不失禮的方式應對，表示一切都在「努力中」，在安全下莊的同時，更能逗得長輩龍心大悅。
曾仲葳說，與此同時，1111人力銀行為會員送上龍年祝福，為企業留住關鍵人才，鼓勵求職者勇敢爭取心儀職缺，特地推出「找工作送1萬」活動，即日起在平台主動投遞履歷，無論是正職、兼差、打工性質，獲得錄取通知，且任職滿3個月的會員，即可申請1萬元大紅包，有意轉換跑道的上班族，務必把握年後轉職時機，為自己開啟龍年職場新頁。
更多「龍華富貴發大財」相關新聞。