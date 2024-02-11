NBA／Dinwiddie捨獨行俠1.6億合約！4700萬加盟湖人 14日迎首秀
根據《ESPN》指出，Spencer Dinwiddie確定將與洛杉磯湖人簽約，只要等待讓渡程序結束後，將會以150萬美金（約4700萬台幣）的合約加盟湖人，湖人隨隊記者Jovan Buha就透露，「Spencer Dinwiddie最終拒絕達拉斯獨行俠530萬美元（約1.6億台幣）的合約，選擇以150萬美元加盟湖人」，Spencer Dinwiddie預計將在14日對陣底特律活塞迎來湖人生涯首秀。
記者張志宇/綜合報導
根據記者Jovan Buha表示，「Spencer Dinwiddie在獨行俠與湖人之間做出決定，雖然獨行俠開出530萬美元的合約，但Spencer Dinwiddie在經過與Rob Pelinka的交流後，選擇以150萬美元加盟湖人。」
Spencer Dinwiddie本季出賽48場，場均貢獻12.6分、6助攻、3.3籃板、三分命中率為32％、整體命中率為39.1％，其中場均得分更是近4季新低，但由於擁有6呎5吋（約195.5公分）的身高，在聯盟中屬於高控衛，在防守端也能有一定貢獻。
此外「詹皇」LeBron James也在今（11）日談到湖人新援Spencer Dinwiddie，並透露，「Spencer Dinwiddie能組織，是一位持球者，並且能為隊友創造許多投籃機會，更是一位具有經驗的老將，任何時候只要有經驗的老將加入，都是有幫助的，所以就讓我們看看會發生什麼事情。」
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