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初二「12生肖」財運走勢曝光！這位刮刮樂中獎率高　財位在西南方

▲清水孟國際塔羅小孟老師也分享了12生肖的初二財運，其中屬兔者刮刮樂中獎機會高、屬蛇則適合購買大樂透。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲清水孟國際塔羅小孟老師也分享了12生肖的初二財運，其中屬兔者刮刮樂中獎機會高、屬蛇則適合購買大樂透。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者潘毅／綜合報導

今（11）日是大年初二，許多人都還在回娘家、前往親友家的路途上，結伴前往彩券行購買刮刮樂試試手氣更是固定行程。對此，清水孟國際塔羅小孟老師也分享了12生肖的初二財運，其中屬兔者刮刮樂中獎機會高、屬蛇則適合購買大樂透。

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🟡初二12生肖財運走勢

生肖鼠
偏財總在不經意時，出門意外刮到錢財。

生肖牛
創意浮現創造財富，小興趣大賺年節財。

生肖虎
辛勤努力得貴人財，老闆祝福大發紅包。

生肖兔
財運連連氣場旺盛，刮刮樂中獎機會高。

▲公益彩券、台灣彩券、台灣運彩、刮刮樂、539、大樂透、威力彩、樂透配圖。（圖／記者陳明安攝）
▲小孟老師提到，初二屬兔者財運連連氣場旺盛，刮刮樂中獎機會高。（圖／記者陳明安攝）
生肖龍
小額付出有大收穫，購買商品附贈禮券。

生肖蛇
過年樂透中獎率高，財運佳有意外驚喜。

生肖馬
小道消息獲利不斷，運用智慧搶得先機。

生肖羊
擁有創意增加收入，有額外賺錢的機運。

生肖猴
買到特價物超所值，可轉賣一手大賺紅包。

生肖雞
貴人祝福送發財金，發現特殊財運管道。

生肖狗
交易買賣財富入庫，財務回收金額增多。

生肖豬
暗財旺盛獲取財源，買一送一還有獎品。

此外，小孟老師也提到，初二的財位在西南方，偏財時間則是上午11點至下午1點以及上午11點至下午3點，不妨趁著這段時間小試手氣。

至於初二的禁忌部分，主要有「初二家裡若很髒，要拖地或掃地，掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可以向外掃或拖，不然容易財富向外走」、「初二不宜討債，初二討債不吉利，若討債容易未來一年都被欠債」。

▲初二回娘家。（圖／NOWnews社群中心）
▲初二回娘家運勢一覽。（圖／NOWnews社群中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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