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NBA／Curry準絕殺三分！狂砍30分　勇士113:112戰勝太陽豪取4連勝

▲金州勇士當家球星Stephen Curry這場比賽命中「準絕殺三分球」，三分球16投9中，攻下30分，最終以113:112幫助球隊贏球，取得4連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士當家球星Stephen Curry這場比賽命中「準絕殺三分球」，三分球16投9中，攻下30分，最終以113:112幫助球隊贏球，取得4連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今（11）日在主場對戰鳳凰城太陽，勇士當家球星Stephen Curry在和太陽明星前鋒「KD」Kevin Durant的同場對決技高一籌，Curry這場比賽命中「準絕殺三分球」，三分球16投9中，攻下30分，幫助勇士最終以113:112贏球，取得近期4連勝。

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勇士在近期戰績有所回升，5戰拿下4勝，球隊重要的側翼球員Gary Payton II也將在這一場比賽中回歸，球隊輪換得到更大的紓解，可用之兵的增加對於下半季需要提升排名的灣區來說，是一大好消息。

此役勇士和太陽兩隊都要來挑戰4連勝，上半場Kevin Durant面對老東家不留情，攻下15分為全場最高，勇士這邊Jonathan Kuminga斬獲了13分，半場打完兩隊戰成58:58平手，戰局難分軒輊。

易籃再戰後，太陽打出9:2的攻勢取得領先，勇士則靠著Curry和Green的兩人小組配合在後追趕，兩支球隊一直纏鬥到末節，比分仍在有限的差距內拉鋸，雙方互換領先多次。

最後35.1秒，Devin Booker的得分讓太陽隊取得領先，勇士關鍵的一次進攻回合，Draymond Green發生掉球失誤，所幸之後太陽後衛Bradley Beal也沒攻進，勇士最後3.1秒還握有最後一擊機會。

勇士喊出暫停，回來之後布置了一個戰術，Curry命中三分球，比賽時間剩0.7秒，勇士以113:112反超比分，太陽最後一次進攻Booker被Andrew Wiggins犯規，再次布置後，Durant被Green完全守死，幾乎沒有出手機會，比賽就此結束。

Curry這一場總計22投10中，三分球16投9中，攻下全隊最高的30分，另有9籃板6助攻；Kuminga得到21分，Draymond Green得到15分9助攻7籃板。太陽方面，Devin Booker攻下全場最高的32分，Durant攻下24分，Beal則是15分。

▲金州勇士當家球星Stephen Curry在和太陽明星前鋒「KD」Kevin Durant的同場對決中技高一籌。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士當家球星Stephen Curry在和太陽明星前鋒「KD」Kevin Durant的同場對決中技高一籌。（圖／美聯社／達志影像）

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