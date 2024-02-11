NBA／Curry準絕殺三分！狂砍30分　勇士113:112戰勝太陽豪取4連勝

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勇士在近期戰績有所回升，5戰拿下4勝，球隊重要的側翼球員Gary Payton II也將在這一場比賽中回歸，球隊輪換得到更大的紓解，可用之兵的增加對於下半季需要提升排名的灣區來說，是一大好消息。
此役勇士和太陽兩隊都要來挑戰4連勝，上半場Kevin Durant面對老東家不留情，攻下15分為全場最高，勇士這邊Jonathan Kuminga斬獲了13分，半場打完兩隊戰成58:58平手，戰局難分軒輊。
易籃再戰後，太陽打出9:2的攻勢取得領先，勇士則靠著Curry和Green的兩人小組配合在後追趕，兩支球隊一直纏鬥到末節，比分仍在有限的差距內拉鋸，雙方互換領先多次。
最後35.1秒，Devin Booker的得分讓太陽隊取得領先，勇士關鍵的一次進攻回合，Draymond Green發生掉球失誤，所幸之後太陽後衛Bradley Beal也沒攻進，勇士最後3.1秒還握有最後一擊機會。
勇士喊出暫停，回來之後布置了一個戰術，Curry命中三分球，比賽時間剩0.7秒，勇士以113:112反超比分，太陽最後一次進攻Booker被Andrew Wiggins犯規，再次布置後，Durant被Green完全守死，幾乎沒有出手機會，比賽就此結束。
Curry這一場總計22投10中，三分球16投9中，攻下全隊最高的30分，另有9籃板6助攻；Kuminga得到21分，Draymond Green得到15分9助攻7籃板。太陽方面，Devin Booker攻下全場最高的32分，Durant攻下24分，Beal則是15分。