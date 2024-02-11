遊客爬櫻花樹拍照！武陵農場怒了「學猴子沒比較厲害」 罰則曝光
正值農曆春節連續假期，許多民眾紛紛外出走春，其中位於台中市和平區的武陵農場，更是恰逢櫻花季，園內開滿了美美的櫻花，吸引無數遊客到場朝聖。但卻也因此出現亂象，甚至有遊客攀爬上櫻花樹拍照，對此，武陵農場也憤怒發文「學猴子沒比較厲害」，並公布相關罰則，呼籲民眾不要再做出相似行為。
記者潘毅／綜合報導
武陵農場昨（10）日在臉書上發文分享，有遊客為了拍攝好看的照片，竟然擅自攀爬上園區內的櫻花樹並大擺Pose，其他民眾目睹後拍下照片，被武陵農場官方看到，更讓臉書小編相當憤怒：「爬樹上拍照很好看嗎？學猴子爬樹並沒有比較厲害，為啥一定要侵犯到櫻花樹呢？」
武陵農場隨後也鄭重發文呼籲：「大家來場欣賞櫻花，拍照不要拉枝條更不要爬上樹，這些動作都太誇張了！小編看到會制止，若其他遊客們有看到也幫幫農場勸阻一下。謝謝各位」。
不少網友看完也紛紛痛批「那都是好多年才能長成那樣美麗很珍貴，拜託大家一起守護愛惜」、「這種應該要罰款，罰重重的」、「建議農場有告示牌警示，我們喊才能生效啊」、「賞花也要有公德心，不是自己高興就好」。
武陵農場今（11）日也再度呼籲，現在場內櫻花已經開得很漂亮，但攀爬影響除了會影響花木生長，若樹枝斷了人跌下來也會受傷，得不償失。同時也提到依照國家公園法，採折花木第一次處新台幣1500元罰鍰，第二次罰鍰3000元，呼籲民眾切勿以身試法。