初二國道事故多！車輛回堵大塞「國3紫爆」　下午11大地雷路段曝

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高公局提到，另查今天上午7點53分於國1高架南向70公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8點37分排除，造成後方車流回堵5公里；8點38分於國10東向17.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午9點17分排除，造成後方車流回堵8公里。
10點56分於國3南向53.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午11點5分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。
高公局提醒今天下午13至18點將於國5實施蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制措施。
另預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹塞至14點，北向西螺－埔鹽系統塞到21點、苗栗－湖口塞到22點；國3北向竹山－中興塞到21點、草屯－霧峰塞至21點、大山－香山塞至22點、關西－大溪塞到20點。
國5南向南港系統－頭城塞到16點、北向宜蘭－坪林塞到深夜23點後；國6西向舊正－霧峰系統塞到18點；國10西向仁武－左營端塞到19點。
高公局建議國5南向用路人於17點後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。
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