初二出遊、回娘家！國道地雷路段搶先看　國5恐塞車整天到深夜

初二國道事故多！車輛回堵大塞「國3紫爆」　下午11大地雷路段曝

▲初二國道事故多，車輛回堵塞爆，高公局曝光下午11大地雷路段。（資料照片／記者許若茵攝）
▲初二國道事故多，車輛回堵塞爆，高公局曝光下午11大地雷路段。（資料照片／記者許若茵攝）

記者李琦瑋／台北報導

今（11）日為春節連續假期、大年初二，國道事故多，導致車輛回堵，影響整體車流甚鉅，交通部高公局指出，截至上午12點，國道全線交通量為51.8百萬車公里，多處路段「亮紅燈」，南部的國10燕巢－燕巢系統、關廟服務區－關廟北向路段一度出現「紫爆」車潮，時速不足20公里。

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高公局表示，今天上午國道壅塞路段主要為國1南向湖口至新竹系統、彰化系統至埔鹽系統，國1北向新竹系統至湖口、台中至台中系統、仁德系統至台南系統、鼎金系統至路竹，國1高架南向機場系統至中壢轉接道，國3南向樹林至高原、草屯至南投服務區、關廟服務區至燕巢系統，國3北向新化休息站至官田系統，國4潭子系統至豐勢，國5北向頭城，國10東向左營端至燕巢系統，以及台北都會區路段，其餘路段大致行車正常。

高公局提到，另查今天上午7點53分於國1高架南向70公里處發生4輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8點37分排除，造成後方車流回堵5公里；8點38分於國10東向17.6公里處發生4輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午9點17分排除，造成後方車流回堵8公里。

10點56分於國3南向53.2公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於上午11點5分排除，造成後方車流回堵6公里，均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局提醒今天下午13至18點將於國5實施蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制措施。

另預判今天下午重點壅塞路段為國1南向楊梅－新竹塞至14點，北向西螺－埔鹽系統塞到21點、苗栗－湖口塞到22點；國3北向竹山－中興塞到21點、草屯－霧峰塞至21點、大山－香山塞至22點、關西－大溪塞到20點。

國5南向南港系統－頭城塞到16點、北向宜蘭－坪林塞到深夜23點後；國6西向舊正－霧峰系統塞到18點；國10西向仁武－左營端塞到19點。

高公局建議國5南向用路人於17點後出發，節省寶貴時間；建議用路人透過本局高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

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