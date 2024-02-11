TWICE子瑜不是日本人的最愛 「少女時代」潤娥拿下最美榜單冠軍
南韓人氣女團TWICE成員周子瑜曾在2020年榮獲全球百大美女冠軍殊榮，然而在日本人眼中，子瑜似乎不敵「國民女團」少女時代的潤娥，在4500多名網友的投票中，子瑜僅獲得302票，不敵潤娥的381票，僅拿到第二名的成績。
記者張一笙/綜合報導
根據日本網站Rankingoo的調查，潤娥在4500多名網友投票中，以381票獲得第一。潤娥是「少女時代」的成員，今年已經33歲，現今都是SOLO活動，過去在女團時期的歌唱實力備受肯定，近年來轉戰影視圈也憑藉《The K2》、《黑話律師》、《歡迎來到王之國》等知名戲劇在演員之路打響知名度，更靠著電影《極限逃生》，成為韓國影史上第一位90後入圍《青龍電影獎》女主角獎的女演員。
潤娥在上週（2／4）日在台北舉辦時隔多年的個人見面會，吸引超過3000名粉絲到場參加，中文很好的她幾乎不用翻譯就能跟粉絲互動。值得一提的是，潤娥早在2013就在《亞洲十美選舉》中獲得第一名，事隔十年潤娥仍獲得日本人心目中第一，可見其驚人魅力。
除了潤娥和子瑜之外，第三至第十名分別為：演員金泰希、BLACKPINK成員Jisoo、演員朴敏英、IVE張員瑛、演員宋慧喬、演員朴信惠、演員韓孝周、aespa成員Karina等。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道