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TWICE子瑜不是日本人的最愛　「少女時代」潤娥拿下最美榜單冠軍

▲「少女時代」潤娥在日本網站美女票選中，以381票打敗TWICE周子瑜。（圖／潤娥IG）
▲「少女時代」潤娥在日本網站美女票選中，以381票打敗TWICE周子瑜。（圖／潤娥IG）

記者張一笙/綜合報導

南韓人氣女團TWICE成員周子瑜曾在2020年榮獲全球百大美女冠軍殊榮，然而在日本人眼中，子瑜似乎不敵「國民女團」少女時代的潤娥，在4500多名網友的投票中，子瑜僅獲得302票，不敵潤娥的381票，僅拿到第二名的成績。

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▲潤娥在4500多名網友投票中獲得第一。（圖／轉載自Rankingoo網站）
▲潤娥在4500多名網友投票中獲得第一。（圖／轉載自Rankingoo網站）
根據日本網站Rankingoo的調查，潤娥在4500多名網友投票中，以381票獲得第一。潤娥是「少女時代」的成員，今年已經33歲，現今都是SOLO活動，過去在女團時期的歌唱實力備受肯定，近年來轉戰影視圈也憑藉《The K2》、《黑話律師》、《歡迎來到王之國》等知名戲劇在演員之路打響知名度，更靠著電影《極限逃生》，成為韓國影史上第一位90後入圍《青龍電影獎》女主角獎的女演員。

▲「少女時代」成員潤娥在台北見面會上，帶來電影《想見你》的孫盛希唱主題曲〈眼淚記得你〉。（圖／讀者提供）
▲「少女時代」成員潤娥在台北見面會上，帶來電影《想見你》的孫盛希唱主題曲〈眼淚記得你〉。（圖／讀者提供）
潤娥在上週（2／4）日在台北舉辦時隔多年的個人見面會，吸引超過3000名粉絲到場參加，中文很好的她幾乎不用翻譯就能跟粉絲互動。值得一提的是，潤娥早在2013就在《亞洲十美選舉》中獲得第一名，事隔十年潤娥仍獲得日本人心目中第一，可見其驚人魅力。

▲周子瑜家境雖富裕，但在TWICE活動期間依然努力接廣告、代言、參加公演以及拍寫真書，非常認真工作。（圖／周子瑜IG）
▲周子瑜顏值輸給潤娥。（圖／周子瑜IG）
▲剛生完的朴信惠也在韓國最美女藝人的榜單中。（圖／朴信惠IG）
▲剛生完的朴信惠也在韓國最美女藝人的榜單中。（圖／朴信惠IG）
除了潤娥和子瑜之外，第三至第十名分別為：演員金泰希、BLACKPINK成員Jisoo、演員朴敏英、IVE張員瑛、演員宋慧喬、演員朴信惠、演員韓孝周、aespa成員Karina等。

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