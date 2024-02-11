影／子承父業！「小柯瑞」披30號黃蜂戰袍 老柯瑞喊話夢想成真
日前夏洛特黃蜂（NBA）送出PJ Washington與2枚次輪籤，從達拉斯獨行俠換來「小柯瑞」Seth Curry、Grant Williams和一枚首輪籤，其中「小柯瑞」今（11）日則迎來黃蜂首秀，並身穿老爸Dell Curry當年效力黃蜂的30號戰袍，「老柯瑞」Dell Curry更在本場擔任球評，並直呼「夢想成真」！
記者張志宇/綜合報導
「老柯瑞」Dell Curry在今日賽前，被訪問到看到兒子Seth Curry加入黃蜂的感受，Dell Curry不諱言表示，「自己作為父親，看到這一幕簡直是「夢想成真」，自己前一晚睡得很少，因為止不住內心的笑容。」其中在比賽中球評更在Seth Curry上陣時表示，「我認識他，那個穿30號球衣的黃蜂球員。」
《ESPN》報導指出，「獨行俠送出Grant Williams、Seth Curry與一張受保護的2027年首輪籤，從黃蜂換來P.J. Washington與2枚次輪籤」，在此交易案確定後，「老柯瑞」Dell Curry當時就曾表示，「很期待看到兒子身穿黃蜂戰袍。」
值得一提，雖Seth Curry穿上黃蜂戰袍，但外界認為黃蜂將會買斷Seth Curry的合約，因為Seth Curry並不符合黃蜂現在的建隊方針，本季Seth Curry出賽36場，場均上陣12.7分鐘，繳出4.3分、1.4籃板與0.8助攻，三分球命中率仍有高水準的37.2％。
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