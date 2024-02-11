影／Draymond Green守死KD！朝對方噴「垃圾話」 Durant透露內容
金州勇士今（11）日在主場對戰鳳凰城太陽，靠著當家球星Stephen Curry命中準絕殺三分球，勇士終場以113:112取勝。太陽此役本還有0.7秒的最後一擊機會，但Kevin Durant的出手嘗試被前隊友Draymond Green給破壞掉，Green完成關鍵防守後，也朝著Durant咆哮，KD則是笑了一笑，比賽在這樣的激情之中結束。
記者黃建霖/綜合報導
在這場比賽的讀秒時刻，戰局變化可說是峰迴路轉，最後35.1秒，Devin Booker高難度轉身跳投，讓太陽隊取得2分領先。不過之後Curry也不甘示弱，在3.1秒出手命中超遠距離的三分球，讓勇士再次超前。
最後0.7秒的防守回合也同樣精采，太陽暫停後為Booker設計了在籃下直接終結的戰術，不過被Andrew Wiggins破壞掉，裁判吹犯規。之後太陽再次發球，試圖做給KD，不過Green一路緊貼，前者沒有得到足夠的出手空間，比賽就在那次出手不進後畫下句點。
時間到點的那一刻，Green興奮地對著Durant咆哮，後者也露出一抹意味深長的微笑、並搖搖頭，一切盡在不言中。勇士取勝之後，戰績為25勝25敗，勝率重回5成。
對此，Durant表示在那個時間無論做什麼動作都不太會響哨，而關於對Green朝自己噴的那些話，Durant也有自己的解讀：「你可以看他的嘴型去猜猜在揣測，我猜他是在說『不要在比賽的關鍵時刻嘗試進攻他。」