NBA／黃蜂買斷Kyle Lowry合約！將加盟家鄉隊76人 簽8787萬合約
邁阿密熱火（NBA）日前透過交易，將Kyle Lowry送至夏洛特黃蜂換回Terry Rozier，但因Kyle Lowry的年齡亦不適合現時這支年輕黃蜂的打球節奏，在今（11日）根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「黃蜂將買斷Kyle Lowry的合約，Kyle Lowry將會在澄清期過後加盟費城76人。」
記者張志宇/綜合報導
「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「Kyle Lowry已與黃蜂達成買斷合同共識，在買斷合同後Kyle Lowry亦將加盟東岸強隊之一的76人。」據美媒表示76人將會與Kyle Lowry簽下一份280萬美元（約8787萬台幣）的合約。
根據美媒分析，「76人將是最適合Kyle Lowry的球隊，首先Kyle Lowry是費城人，回到家鄉打球十分適合，再來Kyle Lowry曾與總管Daryl Morey和76人主帥Nick Nurse都有共識過，更曾在2019年與Nick Nurse一同在暴龍奪冠。」
Kyle Lowry雖已滿37歲，但本季至今出戰37場，場均上陣28分鐘，能攻下8.2分、4助攻、3.5籃板、三分命中率高達38.5％，且更擁有豐富季後賽經驗，相信加盟絕對能幫助76人。
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