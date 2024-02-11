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NFL／第58屆超級盃懶人包！酋長對決49人　轉播、中場秀資訊看這

▲NFL第58屆超級盃將於大年初三（12）日上午7點半火熱開戰。（圖／取自X）
▲NFL第58屆超級盃將於大年初三（12）日上午7點半火熱開戰。（圖／取自X）

記者路皓惟/綜合報導

第58屆NFL美式足球聯盟「超級盃」，將於大年初三2月12日上午7點30分在拉斯維加斯火熱開戰。《NOWnews》特別整理「第58屆超級盃」懶人包，包括對戰組合、轉播資訊、中場秀嘉賓等，無論你是美式足球新手，還是資深球迷，都能一同享受這場美國年度體壇盛事。

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對戰組合？
堪薩斯酋長將對上舊金山49人隊，將重現4年前「雙紅會」戲碼，當時酋長擊敗了49人，今年酋長要挑戰二連霸，而49人則是力拚重返榮耀，挑戰自1995年以來的第一座超級盃冠軍。

如何觀看直播？
愛爾達體育家族將透過中華電信平台MOD愛爾達電視，以及網路/行動平台ELTA.tv、Hami Video運動館於上午7點整播出。

誰負責中場秀？
今年Usher（亞瑟小子）將在中場秀登台表演，預計將演唱《OMG》、《Yeah!》、《Superstar》、《DJ Got Us Fallin' In Love》、《Scream》、《My Boo》、《My Way》等招牌金曲。

▲第58屆超級盃中場秀由亞瑟小子（Usher）領銜演出。（圖／美聯社／達志影像）
▲第58屆超級盃中場秀由亞瑟小子（Usher）領銜演出。（圖／美聯社／達志影像）
Usher中場秀有哪些嘉賓？
雖然中場秀嘉賓保密到家，從沒有正式宣布，但Alycia Keys、Ludacris、will.i.am或Lil Jon都可能登台；Usher、Ludacris和Lil Jon一起創作了歌曲《Yeah!》，Usher和Keys合作了熱門歌曲《My Boo》，而Usher和will.i.am則創作了《OMG》。

泰勒絲（Taylor Swift）會現身嗎？
《泰勒絲：時代巡迴演唱會》於2月展開，正在日本東京舉行一系列演出。她在日本的最後一場演出是2月11日，這是超級盃的前一天，這意味著當演唱會結束後，她必須立刻搭乘私人飛機，飛行將過12小時抵達拉斯維加斯，如果她在今日午夜離開東京，是有機會在美國時間晚上7點到達拉斯維加斯，欣賞效力酋長隊男友Travis Kelce場上的英姿。

▲現場見證男友球隊晉級超級盃，泰勒絲興奮地高舉雙手慶祝。（圖／NFL)
▲現場見證男友Travis Kelce效力的酋長隊晉級超級盃，泰勒絲興奮地高舉雙手慶祝。（圖／NFL)
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