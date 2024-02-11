棒球12強賽台北開打　體育局：可望再度席捲大巨蛋

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臺北市體育局與中華民國籃球協會共同舉辦「2025 FIBA亞洲盃資格賽第一輪中華隊主場賽事」，此次計有24隊參加、分6組進行資格賽，取各組前2名直接晉級2025亞洲盃，分組第3名共6隊則進行資格賽最終戰，爭奪最後4張晉級門票。中華隊首場賽事將於2月22日在臺北和平籃球館主場迎戰世界排名第21名的強隊紐西蘭，精彩對決精彩可期，號召全臺球迷熱血應援。
同樣於二月登場的還有睽違7年再次來台舉辦的「ISU世界青年花式滑冰錦標賽」，將於228連假重返臺北小巨蛋盛大舉行，預計將有超過50個會員國選手抵臺競技，而臺灣花式滑冰界的明日之星蔡玉鳳、李宇翔將代表我國亮相頂級國際賽事，相信在地主加油聲浪中，倆人可望有突破性動作演出，令人拭目以待。
至於春夏之際則有全國規模最盛大的「2024臺北國際龍舟錦標賽」，今年將於6月8至10日在臺北市基隆河大佳段河道隆重登場，預計總參賽隊伍數上看230隊，總獎金更高達349萬，報名規程將於2月20日公布，報名時間自3月25日上午10時至3月29日晚上11時止，歡迎民眾踴躍組隊報名。
而繼去年亞洲棒球錦標賽開箱大巨蛋，掀起一波棒球狂潮後，更高層級的「世界棒球12強賽」將於今年11月14日至18日在臺北市開打；年度壓軸的城市品牌賽事「臺北馬拉松」將於12月15日登場，且依照世界田徑總會（WA）賽事認證申請規範，臺北馬拉松的賽事規劃、賽道安排等條件已符合申請金標籤認證水準，體育局已積極研議申請金標籤認證，期望推出國內規模最大的WA金標籤認證馬拉松賽事，吸引更多國內外跑者參賽，用雙腳活力整座城市、張開身體感受臺北之美。