農曆春節病毒爆發！60歲女一次中鏢「3疾病」：大白肺住院插管
農曆春節期間各項病毒肆虐，北市聯醫陽明院區胸腔內科主治醫師蘇一峰表示，近期有一名60歲女性，短時間內前後感染流感肺炎、黴漿菌、肺炎鏈球菌等病毒，衍生為重症後出現「大白肺」，需要插管治療，此外，新冠疫情在農曆春節期間，也造成很多重症大白肺，民眾務必特別小心。
記者張志浩／綜合報導
蘇一峰今（11）日在臉書分享，有位60歲女性病人，因身體不適住院後，一開始驗出流感肺炎，後續又驗出黴漿菌，最後經痰液培養齁，甚至長出肺炎鏈球菌，重症的情況下，患者肺部全白，必須插管，蘇一峰提醒，「最近常見好幾種病原體混雜的肺部感染，環境的免疫天擇開始了」。
此外，蘇一峰也指出，新冠肺炎在農曆春節期間，也造成很多重症大白肺的病例，在內科重症病房內就就佔了兩三成左右，比起前陣子引起恐慌的黴漿菌肺炎，臨床上的重症大白肺還是以新冠為主，民眾外出還是要特別留意環境，適時佩戴口罩。
據疾管署資料，2024年1月起，多種呼吸道病原體就同時在社區中活躍，類流感、新冠疫情都有上升趨勢，而急診類流感就診人次，往年都在農曆春節期間達高峰，提醒民眾在假期期間，出席聚會或聚餐等場合，建議佩戴口罩，落實個人衛生防護措施，並留意自身健康狀況，如身體不適，應在家休息，以阻斷病毒傳播風險。