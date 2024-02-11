愛莉莎莎撞壞200萬新車！上路第二次就擦撞　崩潰：尿漏了一半

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而車禍發生全程，愛莉莎莎的羽球教練男友一直陪在旁邊，他透露女友開車載她回台中投票，沒想到一路上被後車瘋狂按喇叭，自己看了心驚膽跳，但當下愛莉莎莎非常驚恐、壓力很大，旁人想要出言指導，她完全沒有辦法聽進去，男友發現她開車一直靠右，導致車子太靠近安全島。
愛莉莎莎坦言，在泰國的訓練讓自己改不過來，下錯了好幾個交流道，一直不停鬼打牆，精神狀態已經有點崩潰，直呼自己不想再開了，準備要停在路邊換男友開車時，就突然發生車禍，撞上路邊車輛的左側，擦撞過程宛如鞭炮炸開劈里啪啦 ，坦言當下「尿漏一半了，整個腳在發抖」。男友緊急帶她向受害車主認錯，還好對方態度和緩，只無奈地說「我是新車耶」，場面有點尷尬。
不過，還好愛莉莎莎有保險理賠，除了修車的18萬元不用付，理賠對方的修車費20幾萬元也全部由保險支付，自己免掏腰包付費。她笑說以後不開車了，要全部讓男友開，當個輕鬆的乘客就好，不過為了長遠考量，還是趕緊找了2位道路駕駛教練指導開車，矯正過度偏右的習慣，培養獨自開車的自信心，教練稱讚她開車技術不錯，只要多開幾次熟悉就好。
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