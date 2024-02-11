賈玲《熱辣滾燙》瘦50公斤！神隱1年半個人沒了　美女模樣認不出

愛莉莎莎撞壞200萬新車！上路第二次就擦撞　崩潰：尿漏了一半

▲愛莉莎莎透露不習慣左駕，新車剛上路第二次就被她撞爛，當下「漏尿了一半」。（圖／愛莉莎莎YouTube）
▲愛莉莎莎透露不習慣左駕，新車剛上路第二次就被她撞爛，當下「漏尿了一半」。（圖／愛莉莎莎YouTube）

記者江芷稜／綜合報導

備受爭議的網紅「愛莉莎莎」又出包了，她10日發布最新影片，透露9年前拿到駕照，最近剛買一輛200萬元新車，結果上路第二次就撞壞了，只能無言苦笑，更透露撞到路邊車輛時，內心相當崩潰，「感覺我的尿已經漏一半出來了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲「邀請愛莉莎莎當2026選務員」活動開跑 近三千人響應諷：義無反顧監一次
▲愛莉莎莎透露9年前拿到駕照，但一直沒有開車上路。（圖／愛莉莎莎IG）
愛莉莎莎9年前拿到駕照卻從未上路過，最近想要開車，找來道路駕駛教練指導，之後和男友飛泰國度假，在當地租車自駕，自信開得還不錯，但是泰國車子是右駕，自己習慣了右駕，結果從泰國返台後隔天，在台灣開新車上路就出事了。

▲愛莉莎莎多年沒有開車，事發前還找來道路駕駛指導。（圖／愛莉莎莎YouTube）
▲愛莉莎莎多年沒有開車，事發前還找來道路駕駛指導。（圖／愛莉莎莎YouTube）
而車禍發生全程，愛莉莎莎的羽球教練男友一直陪在旁邊，他透露女友開車載她回台中投票，沒想到一路上被後車瘋狂按喇叭，自己看了心驚膽跳，但當下愛莉莎莎非常驚恐、壓力很大，旁人想要出言指導，她完全沒有辦法聽進去，男友發現她開車一直靠右，導致車子太靠近安全島。

▲男友（右）透露愛莉莎莎開車過度靠右擦撞，當下就像瘋了一樣。（圖／愛莉莎莎YouTube）
▲男友（右）透露愛莉莎莎開車過度靠右擦撞，當下就像瘋了一樣。（圖／愛莉莎莎YouTube）
愛莉莎莎坦言，在泰國的訓練讓自己改不過來，下錯了好幾個交流道，一直不停鬼打牆，精神狀態已經有點崩潰，直呼自己不想再開了，準備要停在路邊換男友開車時，就突然發生車禍，撞上路邊車輛的左側，擦撞過程宛如鞭炮炸開劈里啪啦 ，坦言當下「尿漏一半了，整個腳在發抖」。男友緊急帶她向受害車主認錯，還好對方態度和緩，只無奈地說「我是新車耶」，場面有點尷尬。

▲愛莉莎莎撞車時內心很崩潰，感覺「漏尿了一半」。（圖／愛莉莎莎YouTube）
▲愛莉莎莎撞車時內心很崩潰，感覺「漏尿了一半」。（圖／愛莉莎莎YouTube）
不過，還好愛莉莎莎有保險理賠，除了修車的18萬元不用付，理賠對方的修車費20幾萬元也全部由保險支付，自己免掏腰包付費。她笑說以後不開車了，要全部讓男友開，當個輕鬆的乘客就好，不過為了長遠考量，還是趕緊找了2位道路駕駛教練指導開車，矯正過度偏右的習慣，培養獨自開車的自信心，教練稱讚她開車技術不錯，只要多開幾次熟悉就好。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

愛莉莎莎認錯道歉了！說明神隱原因　不應講「作票」：是我的疏忽

愛莉莎莎高調飛韓國「再低調回台」　參加柯文哲尾牙被馬賽克

愛莉莎莎懷疑作票被炎上！鄭家純批道歉沒誠意：從不覺得自己有錯

愛莉莎莎肝膽排石、泰國買房爭議多！沒人挺被虧「網紅圈人緣差」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞